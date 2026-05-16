Próbowały uciec, ale nie były w stanie. Tragiczny finał pożaru, 10 psów nie żyje

W nocy z piątku na sobotę (z 15 na 16 maja), w miejscowości Jaśkowice, ogniem zajęła się przyczepa samochodowa, która została przerobiona na kojce – poinformowała redakcja „Faktu”. W środku znajdowały się zwierzęta.

Zgłoszenie o zdarzeniu lokalna straż pożarna otrzymała nad ranem. Pilnie pojechali na miejsce, by wziąć udział w akcji gaśniczej.

Ogień rozprzestrzeniał się jednak bardzo szybko – mundurowi nie byli w stanie uratować psów.

Tragiczny finał pożaru

Dziennik podał, że wszystkie czworonogi zginęły w płomieniach. Najprawdopodobniej próbowały wydostać się z kojców, ale nie były w stanie.

Z przyczepy nie zostało dosłownie nic – jedynie popiół i niedopalone fragmenty kojców. Cała akcja służb trwała kilka godzin – mundurowi byli na miejscu jeszcze długo po wschodzie słońca.

Do sprawy wkroczyła policja – funkcjonariusze będą próbowali teraz ustalić, jak doszło do pożaru. W tym momencie nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia.

Żadne z 10 zwierząt nie przeżyło

O pożarze poinformowali również dziennikarze Radia DOXA. Zacytowali komunikat lokalnej straży pożarnej. „10 psów spłonęło w przyczepie w Jaśkowicach koło Byczyny” – czytamy.

Z materiału prasowego rozgłośni dowiadujemy się, że mundurowi, którzy przybyli na miejsce, zastali stojącą w ogniu tzw. kanadyjkę (to potoczne określenie lekkiej przyczepy kempingowej w stylu północnoamerykańskim). Pożar był już bardzo rozległy – zdążył już strawić sporą część przyczepy.

„Niestety, nie udało się uratować żadnego ze znajdujących się wewnątrz zwierząt – śmierć poniosło 10 psów” – ustaliła w rozmowie przedstawicielami służb redakcja Radia DOXA.

