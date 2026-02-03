Pogodowy rollercoaster w Polsce. Skok temperatury o 30 stopni

Tak silnych mrozów w Polsce nie było od lat. W ciągu dwóch ostatnich nocy było ekstremalnie zimno - temperatura w niektórych regionach kraju spadła do -28 stopni Celsjusza. Rekord zimna padł w Suwałkach, gdzie przy gruncie było -35 stopni.

Z powodu niskich temperatur Ministerstwo Edukacji Narodowej odwołało zajęcia w 585 szkołach w całej Polsce. W wielu regionach trwa walka z problemami z ogrzewaniem i prądem, a służby informują o zgonach z powodu wychłodzenia. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty przed mrozem i silnym mrozem.

Rekordowy mróz uderzył w Polskę. Teraz prognozy pokazują zmianę

Według najnowszych prognoz pogody na dniach sytuacja pogodowa w naszym kraju ulegnie zmianie. Wyże ze wschodu powoli osłabną i odsuną się dalej, robiąc miejsce niżom znad Atlantyku. To otworzy drogę dla znacznie cieplejszego powietrza, które zacznie napływać do Polski z południowego zachodu.

W środę 4 lutego w wielu regionach Polski dodatnie wartości obejmą większą część kraju, a nocne mrozy na południu praktycznie znikną. Kulminacja ciepła nastąpi w czwartek i piątek — wtedy niemal w całej Polsce termometry pokażą wartości na plusie, a na południu nawet do 8 stopni. To oznacza skok temperatury o ponad 30 stopni w porównaniu z początkiem tygodnia.

Pogoda na luty 2026. Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Dla wszystkich miłośników ciepła meteorolodzy mają złe wieści. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa a ocieplenie będzie tylko krótkotrwałe. Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń.

Już w kolejny weekend (7-8 lutego) ponownie znajdziemy się pod wpływem wyżu z północy Europy. Oznacza to powrót chłodnych mas powietrza do Polski.Temperatury znów spadną poniżej zera, a w dniach 10–15 lutego możliwy jest całodobowy mróz, nocami nawet poniżej -10 stopni.

