Długoterminowa prognoza dla Polski. Zima długo nie odpuści. Synoptyk: Widać wielki mróz

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zima jeszcze długo nie odpuści. Udostępniono pięć map, które obejmują następujące przedziały czasowe: 2.02-8.02, 9.02-15.02, 16.02-22.02, 23.02-1.03, 2.03-8.02. Widać na nich, czy prognozowana jest anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Kiedy zrobi się cieplej?

To, w jaki sposób interpretować te mapy, wyjaśnił Tomasz Wasilewski. Już na wstępie synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl podkreślił, że „na mapach, które pokazują pięć kolejnych tygodni, widać wielki mróz”. – Na tych pierwszych mapach widać kolor niebieski lub granatowy. To oznacza, że anomalia temperatury względem lat 1991-2020 będzie ujemna. Ponadto będzie też bardzo duża – przekazał Tomasz Wasilewski.

Jak uzupełnił, w pierwszym tygodniu lutego miejscami może wynieść nawet około 10 stopni. – Oznacza to, że ta średnia temperatura będzie niższa od tej wieloletniej o 10 stopni – wyjaśnił synoptyk. W drugim tygodniu miesiąca anomalia także wystąpi, ale nie będzie aż tak duża.

Kiedy należy się spodziewać, że zrobi się cieplej? – Dopiero końcówka lutego i początek marca to jest albo lekko zimniej, albo temperatura w normie. Wygląda na to, że przynajmniej do pierwszego tygodnia marca czeka nas dużo zimniejsza pogoda niż zwykle – przekazał prezenter tvnmeteo.pl.

Siarczysty mróz w Polsce. Nowa prognoza IMGW

Jak wynika z prognozy IMGW, w niedzielę 1 lutego temperatura maksymalna wyniesie od -17°C, -14°C na północnym wschodzie i miejscami wschodzie, od -13°C do -8°C na przeważającym obszarze kraju, do około -4°C na południowym zachodzie.

W nocy wartości na termometrach mogą spaść do -28°C, -25°C na północnym wschodzie, od -23°C do -20°C na Pomorzu Gdańskim, Mazowszu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz Lubelszczyźnie, od -18°C do -14°C na zachodzie, południowym wschodzie kraju oraz nad morzem, do -11°C, -9°C na krańcach południowo-zachodnich. Co ciekawe, różnica temperatur między Zgorzelcem a Suwałkami może wynieść nawet 20°C.

W poniedziałek 2 lutego prognozowana jest temperatura na poziomie od -17°C, -15°C na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, od -13°C, -8°C w centrum, na południu i na zachodzie kraju, do około -6°C na południowym zachodzie Polski.

