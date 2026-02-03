Duży wzrost liczby zamkniętych szkół. Nowe dane MEN

W Polsce utrzymują się siarczyste mrozy, a w wielu regionach kraju temperatura spada poniżej -20 stopni Celsjusza. Z najnowszej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przełomowy może okazać się czwartek. Wtedy temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie 0°C, około 3°C w centrum i na południowym zachodzie, do 8°C na południowym zachodzie.

Lawinowy wzrost liczby zamkniętych szkół w Polsce. Nowe dane MEN

Trudne warunki pogodowe nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie szkół w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej w najnowszym komunikacie poinformowało, że z powodu niskich temperatur odwołano zajęcia w 549 szkołach, w tym: 217 w województwie mazowieckim, 153 w pomorskim, 74 w warmińsko-mazurskim, 71 w podlaskim, 14 w lubelskim, 9 w wielkopolskim, 6 w lubuskim, 4 w świętokrzyskim i jednej w województwie śląskim. Jak dodało MEN, w części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze.

Nowe dane krótko w mediach społecznościowych skomentowała Barbara Nowacka. „Trudne warunki pogodowe trwają” – napisała minister edukacji na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Przypomnijmy – wczoraj, w poniedziałek 2 lutego, rzeczniczka MEN na konferencji prasowej informowała o 299 zamkniętych szkołach w całej Polsce. – W tak trudnych warunkach i niskiej temperaturze dyrektorzy szkół, oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym, mogą „zawiesić” szkołę na określony czas, czyli na czas dwóch dni. Gdyby ten czas się wydłużał, szkoła ma obowiązek organizacji edukacji zdalnej i do tej edukacji jest oczywiście przygotowana – zarówno pod kątem sprzętu, jak i merytorycznie. Szkoły, niestety, w czasie pandemii doświadczyły edukacji zdalnej, więc wiedzą doskonale, jak ją zorganizować – powiedziała Ewelina Gorczyca.

