Potężna fala mrozów atakuje Polskę. Wtedy będzie przełom. Nowa prognoza

We wtorek 3 lutego najzimniej będzie na wschodzie i północnym wschodzie kraju, gdzie w godzinach porannych temperatura wciąż może utrzymywać się na poziomie poniżej -20°C. W większości regionów będzie pogodnie, a przez chmury będą przebijały się promienie słoneczne.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -15°C na północnym wschodzie, około -10°C w centrum, -1°C na południowym zachodzie i południu, jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego około 0°C.

Zarówno we wtorek, jak i w kolejnych dniach, mogą pojawić się słabe opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a miejscami deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na południowym wschodzie opady mogą mieć nasilenie umiarkowane i tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 5 cm. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę wyniesie od -20°C na północnym wschodzie oraz Kaszubach, około -12°C w centrum, do -1°C na południu kraju.

W środę 4 lutego w ciągu dnia będzie dominowało zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura maksymalna będzie kształtować się na poziomie od -9°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum, do 3°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, przeważnie wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km/h.

Wygląda na to, że czwartek będzie dniem przełomowym. Jak wynika z przewidywań IMGW, temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie 0°C, około 3°C w centrum i na południowym zachodzie, do 8°C na południowym zachodzie. Co ciekawe, taki stan rzeczy nie potrwa długo, a już od niedzieli do Polski ma wtargnąć kolejna fala ochłodzenia.

