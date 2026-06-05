„To mnie przeraża”. Generał ostro po zapowiedzi Tomczyka ws. SAFE

Przypomnijmy, 8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczki w ramach unijnego instrumentu SAFE. Dzięki niej Polska ma otrzymać 43,7 mld euro.

Hełmy dla wojska z pożyczki SAFE. Generał: „To mnie przeraża”

„300 tysięcy hełmów bojowych HBT-02 zostało zakontraktowanych w ramach programu SAFE za ponad 700 milionów złotych!” – napisał w serwisie X wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Na tę publikację odpowiedział gen. broni dr Jarosław Gromadziński.

„Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy, to mnie to przeraża. Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane! Dziś pan minister się tym chwali. Jestem zażenowany. Zgodnie z obietnicami MON, pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP!” – napisał w serwisie X. Następnie wyjaśnił, że oburza go „sposób finansowanie tego zakupu, a nie sam zakup (oczywiście bardzo potrzebny)” .

Generał zastanawiał się, dlaczego hełmy nie mogły zostać zakupione w ramach planowanych zakupów MON. „Roczny budżet MON to około 180 miliardów PLN tak więc zakup hełmów za 700 milionów PLN w tej sytuacji musi być finansowany z pożyczki SAFE?” – zwrócił uwagę Gromadziński.

Co da Polsce program SAFE?

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że SAFE ma przyczynić się „nie tylko do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, ale również do powstania nowych miejsc pracy oraz dalszego rozwoju polskiej gospodarki” . Wśród planowanych inwestycji są m.in. systemy artyleryjskie, obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa oraz systemy antydronowe, strategiczny transport powietrzny, specjalne okręty, które będą stacjonować na Bałtyku, a także amunicja i pociski rakietowe oraz nowoczesne systemy zapewnienia bezpiecznej wymiany danych pomiędzy zautomatyzowanymi systemami dowodzenia.

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