Pierwsze umowy SAFE podpisane. Tusk mówi o „dziejowej chwili”

W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z unijnego programu SAFE, który ma wesprzeć rozwój polskiej obronności i przemysłu zbrojeniowego. Kontrakty dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym nowoczesnych systemów kryptograficznych oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Umowy obejmują dostawy postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma, systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska, systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa przygotowanego przez firmę Media.

Tusk o SAFE: To moment bez precedensu

W uroczystości uczestniczyli premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu podkreślał, że Polska jest obecnie najbardziej zaawansowanym krajem w UE pod względem przygotowania projektów finansowanych z SAFE.

– Pieniądze europejskie na SAFE są zagwarantowane. Polska jest najbardziej zaawansowana zarówno jeśli chodzi o projekty, jak i przygotowanie pełnej dokumentacji – mówił premier.

Tusk przypomniał również, że Polska może pozyskać z programu około 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Jak zaznaczył, środki mają trafić nie tylko do wojska, ale także do polskich przedsiębiorstw.

Nawet 59 umów w ramach SAFE tylko do końca maja

Premier poinformował, że do 30 maja planowane jest podpisanie 40 umów o łącznej wartości 100 mld zł. Później Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzował, że liczba kontraktów może wzrosnąć nawet do 59.

Według szefa MON z programu SAFE ma skorzystać ponad 10 tys. polskich firm.

– SAFE wchodzi w finalną fazę, Polska jest dzisiaj bezpieczniejsza – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE ma stać się jednym z największych impulsów inwestycyjnych dla polskiego sektora obronnego i nowych technologii.

Czytaj też:

Sąd jak błyskawica w sprawie Ziobry. Posiedzenie odbędzie się 2 miesiące przed terminemCzytaj też:

Małpki mają zostać objęte systemem kaucyjnym. Minister: decyzja już zapadła