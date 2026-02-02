Silny mróz w Polsce. Nowe dane o zamkniętych szkołach. MEN ujawnia skalę

W wielu regionach Polski utrzymują się siarczyste mrozy, a termometry wskazują wartości poniżej -20 stopni Celsjusza. Ze względu na trudne warunki pogodowe dyrektorzy podejmują decyzje o czasowym zamykaniu szkół.

Siarczyste mrozy w Polsce. Lista zamkniętych szkół się wydłuża

Jak poinformowała rzeczniczka MEN, powołując się na najświeższe dane z godz. 10:00, z powodu niskich temperatur zamkniętych jest obecnie 299 szkół w całej Polsce.

– W tak trudnych warunkach i niskiej temperaturze dyrektorzy szkół, oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym, mogą „zawiesić” szkołę na określony czas, czyli na czas dwóch dni. Gdyby ten czas się wydłużał, szkoła ma obowiązek organizacji edukacji zdalnej i do tej edukacji jest oczywiście przygotowana – zarówno pod kątem sprzętu, jak i merytorycznie. Szkoły, niestety, w czasie pandemii doświadczyły edukacji zdalnej, więc wiedzą doskonale, jak ją zorganizować – powiedziała Ewelina Gorczyca.

Rzeczniczka MEN poinformowała o warunkach, w oparciu o które może zapaść decyzja o zamknięciu szkół. – Pierwszy jest taki, że przez ostatnie dwa dni temperatura na zewnątrz, mierzona o godz. 21:00, wynosi -15 stopni Celsjusza bądź poniżej, bądź w salach lekcyjnych temperatura spada poniżej 18 stopni – poinformowała Ewelina Gorczyca.

Przedstawicielka MEN przekazała także, że nie można lekceważyć takich aspektów, jak sytuacja na drogach czy płynność funkcjonowania komunikacji miejskiej. – To są główne warunki, które dyrektor bierze pod uwagę w sytuacji podjęcia decyzji o zamknięciu szkoły – podkreśliła rzeczniczka. Jak dodała Gorczyca, po ocenie sytuacji w konkretnej placówce, jej dyrektor kieruje prośbę do organu prowadzącego, w porozumieniu z którym podejmuje decyzję o zamknięciu szkoły, a następnie informacja jest przekazywana do kuratorium oświaty.

Czytaj też:

MEN szykuje kolejną rewolucję w polskich szkołach? Ruszyła specjalna ankietaCzytaj też:

Rewolucyjny pomysł MEN ws. lekcji WF-u. Rodzice i uczniowie nie kryją zaskoczenia