Rewolucyjny pomysł MEN ws. lekcji WF-u. Rodzice i uczniowie nie kryją zaskoczenia

Od 1 września 2025 r. obowiązuje podpisane przez szefową MEN Barbarę Nowacką rozporządzenie ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego – w zakresie wychowania fizycznego. W przypadku klas I – III szkoły podstawowej przewiduje ona m.in. obowiązek przeprowadzenia w każdej klasie testów sprawnościowych. Są one analogiczne do tych, które obowiązują w klasach IV – VIII.

Testy sprawnościowe obejmują: bieg wahadłowy 10 razy po pięć metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych, 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu, podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała i skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Testy sprawnościowe na WF-ie w klasach I – III. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zabrali głos

Testy mają odbywać się w każdym roku szkolnym od lutego do kwietnia. RMF FM podało, że nauczyciele nie do końca wiedzą, jak mają je przeprowadzić. Dostali jednak w tej sprawie od Ministerstwa Edukacji Narodowej wolną rękę. Jak podkreślono „wyniki testu mają nie wyjść po za mury szkoły”. Celem testów jest pomiar różnych przejawów sprawności fizycznej uczniów, co ułatwi im poznanie swoich możliwości i monitorowanie aktualnego stanu kondycji fizycznej.

Wyniki nie będą miały wpływu na ocenę z przedmiotu. Zmiany wprowadzono z uwagi na obserwowany w Polsce od trzech dekad duży spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Testami sprawnościowymi zaskoczeni są rodzice. Jedna z kobiet przyznała, że „nie słyszała o tym wcześniej”. Podobne odczucia mają uczniowie. Trzecioklasista zaznaczył, że nauczyciele nic takiego im nie sygnalizowali.

