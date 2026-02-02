MEN szykuje kolejną rewolucję w polskich szkołach? Ruszyła specjalna ankieta

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Jak zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, na kolejnych etapach prac resort chce wysłuchać opinii nauczycieli i uczniów na temat kształtu nowych regulacji. Odpowiedzi należy udzielać w ankiecie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

MEN pyta nauczycieli i uczniów o zmiany w szkole. Uruchomiono specjalną ankietę

„Dostęp do formularza jest intuicyjny: wystarczy zalogować się na swoje konto szkolne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (dane do logowania ma szkoła lub placówka). Po zalogowaniu się na ZPE wyświetlone zostanie specjalne powiadomienie, które pozwoli przenieść się do podstrony internetowej z ankietą” – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oficjalnym komunikacie.

Ankieta składa się z 21 pytań, a jej wypełnienie nie powinno potrwać więcej niż kilkanaście minut. Formularz będzie aktywny do końca lutego 2026 roku.

Kolejna rewolucja w polskich szkołach? MEN wyjaśnia

Jak podkreśla resort, na którego czele stoi Barbara Nowacka, projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia porządkuje zagadnienia, które dotąd pozostawały rozproszone w różnych aktach prawnych.

„Szczególnie zależało nam na tym, aby uporządkować chaos informacyjny i ułatwić każdemu z członków społeczności szkolnej dostęp do katalogów praw i obowiązków uczniowskich. Poza tym tworzymy strukturę rzeczników praw uczniowskich, normujemy kwestie konsekwencji niewłaściwych zachowań uczniów, jak również wzmacniamy wpływ rodziców i uczniów na działalność szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie obowiązkowego powoływania rad szkół i placówek od 1 września 2028 roku” – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

