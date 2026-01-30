Wyjątek dla nauczycieli wkrótce się skończy. MEN chce przedłużyć przywilej

Wykaz prac legislacyjnych szefowej MEN zawiera rozporządzenie ministra edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Celem projektowanych zmian jest przedłużenie na kolejny okres stosowania niektórych rozwiązań. Aktualnie przepisy obowiązują do 4 marca. Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby, aby funkcjonowały do końca sierpnia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne tylko do 4 marca. MEN je przedłuży?

Chodzi m.in. o możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów.

Kolejna kwestia dotyczy możliwości uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia lub technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Zmiana przepisów ws. organizacji kształcenia wychowania i opieki ukraińskich dzieci i młodzieży

Istota planowanych rozwiązań zakłada również możliwość uczęszczania ucznia na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż dwie godziny tygodniowo. Kolejny aspekt dotyczy modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole lub placówce.

Następny punkt zakłada przyjęcie do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka, lub ucznia niepełnosprawnego, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad tym dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Które rozwiązania mają zostać znowelizowane?

MEN wspomniało także o możliwości zatrudnienia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie.

Ostatnie rozwiązanie dotyczy możliwości zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.

MEN chce kolejny raz przedłużyć nauczycielski przywilej. Wcześniej przeszkodziło weto Nawrockiego

Przepisy te są ważne dla nauczycieli korzystających ze świadczenia kompensacyjnego, czyli odpowiednika emerytur pomostowych. Nauczyciele mogą dzięki temu dalej pracować w danej placówce, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. Podjęcie innej pracy w zawodzie umożliwia pobieranie pieniędzy z tytułu świadczenia. Zanim przedłużono przepisy do początku marca, obowiązywały one do końca września 2025 r.

„Weto prezydenta RP do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy utrudniło organizację zajęć w polskich szkołach, wprowadzając niepewność w realizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy. Działania minister edukacji Barbary Nowackiej gwarantują, że nowy rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się bez chaosu i z zachowaniem ciągłości obowiązujących rozwiązań prawnych” – podkreśliło MEN.

Czytaj też:

Gromy na szefową MEN. „Barbara Nowacka jest głucha na ich problem”Czytaj też:

Szefowa MEN uderza w Librusa. „Macie wszystkie narzędzia”