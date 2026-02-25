MEN szykuje rewolucję? Resort Nowackiej czeka na raport. Są przecieki

Maciej Jakubowski, szef Instytutu Badań Edukacyjnych, poinformował, że gremium jest już na finiszu prac nad nowymi rekomendacjami ws. prac domowych w polskich szkołach. – Przeprowadzimy jeszcze jedną rundę uzgodnień, żeby nie powtórzyła się sytuacja z poprzedniego etapu, gdy ktoś zgłosił, że nie widział wersji ostatecznej dokumentu – zaznaczył w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

W ten sposób nawiązał do burzy, który wybuchła po publikacji pierwszej wersji propozycji dotyczącej zmian do obowiązującego od kwietnia 2024 r. rozporządzenia. Jakubowski podkreślił, że dopiero po akceptacji materiału przez wszystkich członków zespołu dokument zostanie przekazany Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Szef IBE o dwóch grupach uczniów

Nawiązując do wieku uczniów, szef IBE analizował, jaki efekt przynoszą prace domowe. – Na poziomie szkoły średniej samodzielna praca ucznia ma wyraźny sens i w tym zakresie nic się nie zmieni – stwierdził Jakubowski. – Dla szkoły podstawowej, a szczególnie najmłodszych uczniów, badania wskazują na istotne wątpliwości co do skuteczności prac domowych i realnych korzyści z ich stosowania – dodał.

Z ustaleń „DGP” wynika, że eksperci nie wypracowali jednolitego stanowiska, a w raporcie, który trafi na biurko Barbary Nowackiej, pojawią się zdania odrębne. „Proponuje się, by w klasach I–III zadania domowe, w tym ćwiczenia rozwijające małą motorykę, wciąż były nieobowiązkowe. Uczniowie mogliby otrzymywać za nie oceny pod warunkiem, że nie będą negatywne. Podobnie w klasach IV–VIII: za wykonanie pracy domowej uczeń mógłby otrzymać wyłącznie ocenę pozytywną, natomiast dziecko, które nagminnie jej nie odrabia, mogłoby mieć obniżoną ocenę z zachowania” – czytamy.

Prace domowe w polskich szkołach. Jakie zmiany wprowadziło MEN?

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

