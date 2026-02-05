Wtedy siarczyste mrozy wrócą do Polski. Meteorolodzy wskazali datę

Po fali siarczystych mrozów w Polsce przyszedł czas na podmuch ocieplenia. W czwartek 5 lutego temperatura maksymalna wyniosła od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 1 stopnia w centrum, do 7 stopni miejscami na południu, lokalnie na obszarach podgórskich do 9 stopni. Z kolei w nocy wartości na termometrach będą osiągać wartości od -5 do 1 stopni.

Nowa prognoza pogody dla Polski. Nawet 8 stopni Celsjusza!

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek w kraju będzie dominowało zachmurzenie duże, a miejscami mogą wystąpić opady deszczu, w północnej połowie kraju również marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 stopnia w centrum, do 8 stopni miejscami na południu. Z kolei w nocy będzie od -5 stopni na Suwalszczyźnie, około -1 stopnia w centrum, do 2 stopni Celsjusza na południu kraju.

W sobotę w centrum i na wschodzie Polski mogą pojawić się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, a w południowo-zachodniej części kraju należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna będzie kształtowała się na poziomie od -6 stopni na północnym wschodzie, około -2 stopni w centrum, do 0 stopni na południu i zachodzie kraju.

Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Będzie nawet -20 stopni Celsjusza

To nie oznacza jednak, że zima przechodzi do historii. W niedzielę możliwy jest kolejny pogodowy zwrot, a temperatury mogą spaść nawet do -20 stopni Celsjusza.

„Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na południowym zachodzie również śniegu z deszczem. Temperatura minimalna od -20°C do -15°C na północnym wschodzie, około -7°C w centrum, od -2°C do 0°C na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od -11°C na północnym wschodzie, około -3°C w centrum, do 0°C na południowym zachodzie" – czytamy w najnowszej prognozie IMGW.

