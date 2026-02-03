Zima masowo wybije kleszcze? Ta bakteria daje im „supermoc”

Wiele osób zastanawia się, czy sroga zima może wpłynąć na to, że zmniejszy się liczba kleszczy. W tym roku wyjątkowo długo utrzymują się skrajnie niskie temperatury, które w wielu regionach Polski spadają poniżej -20 stopni Celsjusza. I, co ważne, z długoterminowych prognoz wynika, że zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa.

Zima a kleszcze. „Śpią, zakopane w glebie, pod liśćmi”

Dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z o2.pl rozprawiła się z dość popularnym mitem. Jak przekazała, na aktywność kleszczy wpływają zarówno temperatura, jak i wilgotność.

– Jeśli mamy ciepłą zimę, a temperatury sięgają 5-7 stopni Celsjusza, kleszcze są aktywne. Oczywiście w czasie mroźnej zimy ich nie ma. Co robią? Śpią, zakopane w glebie, pod liśćmi, w lasach, na łąkach bądź w naszych ogródkach. Dlatego też mróz czy śnieg nie wpływają na nie – przekazała ekspertka.

Zima masowo wybije kleszcze? Ekspertka nie pozostawia złudzeń. „Supermoc”

Co ciekawe, dr Anna Wierzbicka zwróciła także uwagę na „supermoc”, która gwarantuje kleszczom niezwykłą odporność na mrozy. – Dodatkowo naukowcy odkryli, że jedna z bakterii, które mogą przenosić kleszcze, daje im „supermoc”. To bakteria anaplazmozy, której enzymy powodują, że kleszcz nie zamarza nawet przy minus 30 stopniach Celsjusza. Tak więc niskie temperatury tak naprawdę nic kleszczom nie robią i nie mają zupełnie wpływu na to, czy wiosną będziemy mieli ich więcej, czy mniej – przekazała ekspertka z Uniwersytetu Przyrodniczego.

– Z powodu braku temperatur ujemnych przez większość roku aktywność kleszczy, a więc także nasza percepcja ich występowania, jest znacznie dłuższa. W związku z tym nie jesteśmy w żaden sposób zwolnieni z profilaktyki i sprawdzania swojego ciała, nawet jeśli kalendarz sugerowałby coś innego – dodała dr Anna Wierzbicka.

