Kilka kliknięć i semestr zaliczony. „Collegium Humanum to pikuś”

Jak wynika z ustaleń tygodnika Newsweek, „Collegium Humanum to pikuś przy Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu”. Dziennikarze opisali działanie prywatnej uczelni oferującej studia podyplomowe w całości online – wynika z nich, że mimo kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i bardzo krytycznego raportu, sposób funkcjonowania uczelni praktycznie się nie zmienił.

Dziennikarze postanowili sprawdzić sygnały, które – jak napisano – płynęły z różnych stron.

„Ktoś alarmował, że we Wrocławiu działa uczelnia, na której zajęcia są prowadzone całkowicie online, choć to niezgodne z prawem. Ktoś inny dodawał, że Collegium Humanum to przy wrocławskiej uczelni pikuś. Jego znajoma zapisała się tam na studia podyplomowe i była w szoku, jak szybko udało jej się skończyć semestr” – czytamy.

Kilka kliknięć zamiast nauki

Na studia zapisał się Michał. Wybrał kierunek zarządzanie kapitałem ludzkim. Formalności zajęły mu kilka minut: opłacił czesne w wysokości 430 złotych i wniósł jednorazową opłatę wpisową, która opiewała na 499 złotych.

Po zalogowaniu do systemu nie musiał słuchać wykładów ani czytać materiałów. Wystarczyło zaznaczyć je jako „zrealizowane” i przejść do testów. Jak się okazało, można podchodzić do nich wiele razy, aż do zaliczenia.

Michał nie znał większości pojęć, a odpowiedzi wybierał metodą prób i błędów. Czasem pomagało zgadywanie, czasem kolejne podejście. Wystarczyło zdobyć siedem poprawnych odpowiedzi na dziesięć. „Piąty test cząstkowy to była już pestka, a końcowy jeszcze łatwiejszy, bo składał się z pytań spośród tych, które wcześniej zaliczył” – opisywali dziennikarze Newsweeka.

System pogratulował zaliczenia semestru i przypomniał o konieczności dostarczenia dyplomu ukończenia studiów licencjackich – którego wcześniej nikt nie wymagał. Tym sposobem Michał właśnie dotarł do półmetka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – zajęło mu to dokładnie godzinę.

Kontrola była, wnioski „druzgocące”, zmian brak

Jak opisuje tygodnik, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu działa w apartamentowcu przy ulicy Powstańców Śląskich. Uczelnia istnieje od 2001 roku, wcześniej funkcjonowała w Przemyślu.

Ministerialna kontrola wykazała liczne nieprawidłowości. Z raportu wynikało, że uczelnia oferowała kierunki, których nie miała prawa prowadzić, a kandydatów wprowadzała w błąd niepełną lub mylącą ofertą edukacyjną.

Kontrolerzy nie znaleźli dowodów na realne zajęcia stacjonarne. Dokumenty były niepełne lub sprzeczne, a najwięcej zastrzeżeń dotyczyło studiów podyplomowych.

