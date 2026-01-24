Kłopoty studentów po aferze Collegium Humanum. „Wyjątkowo agresywny dział windykacji”

Studenci byłego Collegium Humanum, funkcjonującego dziś pod nazwą Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” alarmują, że setki osób otrzymały wezwania do zapłaty wraz z groźbami wpisu do Krajowego Rejestru Długów – podaje TVN24. Zwracają uwagę, że „uczelnia nie realizowała i nie zrealizuje w najbliższej przyszłości usług, za które żąda pieniędzy”.

Studenci są bulwersowani, że naliczono im kwoty za opłacone okresy; semestry, w których nie było zajęć; miesięcy, w których uczelnia nie wpisywała ocen i nie wyznaczała egzaminów; czy okresy, w których czekali bezskutecznie na wyznaczenie obron lub na zatwierdzenie wniosków składanych do Biura Obsługi Studenta. Panuje ubolewanie, że szkoła „od miesięcy jest niemal nieosiągalna dla studentów, a teraz nagle uruchomiła wyjątkowo agresywny dział windykacji”.

Afera Collegium Humanum. Studenci o „kompletnym chaosie”

Uczelnia po nagłośnieniu afery Collegium Humanum wpadła według studentów w „kompletny chaos”. Narzekają też, że osoby, które się obroniły, wciąż nie dostały dyplomów, a ci, którzy chcą się przenieść na inną uczelnię, napotykają problemy. Studenci są przed trudnym wyborem: zapłacić i uniknąć kłopotów np. przy ubieganiu się o kredyt na mieszkanie lub w dalszych postępowaniach, czy walczyć ze szkołą, z którą praktycznie nie ma kontaktu. Sprawa dotyczy całych roczników.

Niektórzy zgłosili się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów. Sytuację monitoruje też Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek zwrócił się do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska oraz szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RPO interweniuje ws. studentów

RPO wskazał, że „uczelnia bezpodstawnie przekazała dane studentów do KRD, nie przedstawiając żadnego tytułu prawnego ani dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania, co spowodowało poważne szkody: straty finansowe, w tym brak możliwości ubiegania się o stypendium na obecnej uczelni”. Ma to m.in. prowadzić do „naruszenia prawa do ochrony życia prywatnego i decydowania o nim”. Krajowy Rejestr Długów zerwał umowę ze szkołą i zawiesił przekazane przez nią wpisy.

Niektórzy studenci sięgnęli po pomoc prawną. Radczyni prawna Aleksandra Maciocha wystąpiła w ich imieniu z pozwami o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Złożono jednocześnie wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Władze byłego Collegium Humanum mają dodatkowo wysyłać skargi na adwokatów reprezentujących studentów. Rektor uczelni Magdalena Stryja zapewniła, że „Varsovia” nie dochodziła i nie dochodzi żadnych opłat za okresy, w których zajęcia nie były realizowane.

Rektor odpowiada na zarzuty

Przekonuje też, że Biuro Obsługi Studentów działa prawidłowo zarówno w Warszawie, jak i w innych filiach. W kontekście oczekiwania na dyplomy, terminy obron, oceny i inne dokumenty dodała, że „proces dyplomowania jest realizowany na bieżąco”. – Kategorycznie zaprzeczam, aby uczelnia wzywała któregokolwiek ze studentów do zapłaty za okresy, w których usługi edukacyjne nie były świadczone – podkreśliła rektor.

Stryja tłumaczyła, że „uczelnia nie pobiera żadnych opłat od osób, których proces dyplomowania się opóźnił z przyczyn niezależnych od nich”. Zaznaczyła, że „w ramach windykacji studentom z zadłużeniem zapewniono opcję rozłożenia należności na raty, co pozwalało na regulowanie zobowiązań bez dodatkowych kosztów”. Uczelnia nie nalicza też odsetek ustawowych za opóźnienie. Rektor odrzuciła też sugestię ws. skarg na adwokatów reprezentujących studentów.

