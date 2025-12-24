Zatrzymanie ambasadora Polski. Sikorski wykonał ruch, w tle afera Collegium Humanum

Maciej Wiewiór, przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych, poinformował w środę, że Jan R. przestał pełnić funkcję szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Paryżu. To decyzja szefa MSZ – Radosława Sikorskiego, która może zostać jednak cofnięta.

Ze słów rzecznika resortu wynika, że wszystko zależy od dalszego rozwoju sprawy – ambasador został bowiem „zwolniony do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości”.

Szczegóły głośnej akcji CBA. Ambasador Polski we Francji po zatrzymaniu „oddał się do dyspozycji ministra”

Portal Goniec i stacja TVN24 informowały w środę o zatrzymaniu Jana R. Czynności wobec dyplomaty prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – miały one miejsce na Warszawskim lotnisku, po jego przylocie do Polski. W ostatnich dniach zatrzymano również dwie inne osoby – Maksa K. i Pawła P.. Wszyscy trafili przed Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach.

Czynności te mają mieć związek z aferą Collegium Humanum.

W popołudniowym komentarzu dla Polskiej Agencji Prasowej Wiewiór zaznaczył, że „w związku z zaistniałą sytuacją” ambasador Polski we Francji „oddał się do dyspozycji ministra”. Jeśli chodzi o inne szczegóły, rzecznik resortu nabrał wody w usta. – MSZ nie komentuje działań służb specjalnych ani wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.

Przesłuchanie Jana R. trwało do rana

Przypomniał natomiast, że Jan R. swoją funkcję pełnił od ponad trzech lat – konkretnie od marca 2022 roku. Na razie obowiązki ambasadora przejmie jego dotychczasowy zastępca – Wiesław Tarka. – To bardzo doświadczony dyplomata – zapewnia przedstawiciel MSZ w rozmowie z PAP.

Jak nieoficjalnie podawał portal Goniec, zatrzymani mieli być przesłuchiwani w prokuraturze do Wigilii. Jeśli chodzi o Jana R., czynności wobec niego miały zakończyć się dzisiaj wczesnym rankiem.

Czytaj też:

Polacy podejrzani o śmiertelne pobicie Niemców w Hiszpanii. Oblężenie trwało 20 godzinCzytaj też:

Polacy „rozdali” prezenty politykom. Nawrocki i Tusk na czele. Sondaż dla „Wprost”