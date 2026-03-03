Nowy ambasador Rosji w Polsce. Władimir Putin zdecydował

Władimir Putin opublikował dekret w oficjalnym wykazie aktów prawnych Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z dokumentem Gieorgij Michno został mianowany nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce. Michno urodził się w 1972 roku. W 1995 r. ukończył wydział historii Uniwersytetu Moskiewskiego oraz studia w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.

Gieorgij Michno nowym ambasadorem Rosji w Polsce. Sylwetka dyplomaty

Od 2018 r. Michno posiada rangę nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora pierwszej klasy. Nowy rosyjski ambasador w naszym kraju był zastępcą dyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Wcześniej zajmował stanowiska zastępcy stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu oraz stanowiska szefa wydziału departamentu współpracy ogólnoeuropejskiej rosyjskiego MSZ.

53-latek w przeszłości sprawował również funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Radzie Europy w Strasburgu. W 2019 r. Michno został odznaczony medalem Orderu „Za zasługi dla Ojczyzny” drugiego stopnia. Dekret o powołaniu Michno na ambasadora został wcześniej oficjalnie opublikowany pod koniec lipca 2025 r., ale został szybko usunięty. Powodem miała być „awaria techniczna”.

53-latek zastąpi na stanowisku Siergieja Andriejewa. Wcześniej placówką kierował Andriej Ordasz

Na początku grudnia ubiegłego roku prezydent Rosji zwolnił z funkcji rosyjskiego ambasadora w naszym kraju Siergieja Andriejewa, który funkcję dyplomaty pełnił od końca sierpnia 2014 r. Andriejew został mianowany ambasadorem w Słowacji. Wcześniej tymczasowym charge d’affaires Rosji w Polsce był Andriej Ordasz.

Czytaj też:

Rosja grzmi po atakach na Iran. USA rośnie w siłęCzytaj też:

Tunele przy granicy polsko-białoruskiej. Nowy etap operacji Putina i Łukaszenki