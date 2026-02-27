Tunele przy granicy polsko-białoruskiej. Nowy etap operacji Putina i Łukaszenki

W ramach „hybrydowej wojny” z Zachodem Rosja wysyła cudzoziemców z Białorusi do Europy, wykorzystując do tego tunele – podał „The Telegraph”. Tym samym rozpoczął się nowy etap operacji Moskwy, w ramach której Mińsk inspiruje kryzys migracyjny, aby destabilizować sytuację w krajach Unii Europejskiej.

Tunele przy granicy polsko-białoruskiej. Niepokojące doniesienia

Dziennikarze wspomnianego źródła powołali się na polskich urzędników, którzy mieli anonimowo przekazać, że specjaliści, którzy zaprojektowali i wykopali tunele, mieli „wysoki poziom wiedzy specjalistycznej”. Białoruś miała zdecydować się na zatrudnienie „tajemniczych specjalistów” z Bliskiego Wschodu, ponieważ poszukiwała nowych i bardziej innowacyjnych metod przemycania migrantów. Chociaż eksperci twierdzą, że trudno jest ustalić, które grupy były zaangażowane w ten proces, pojawiają się sugestie, że potencjalnymi sprawcami mogą być kurdyjskie frakcje lub Państwo Islamskie.

W 2025 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli łącznie cztery tunele, które przebiegały pod granicą z Białorusią. Największy z nich znajdował się w rejonie wsi Narewka i to właśnie tutaj w grudniu 180 migrantów – głównie z Afganistanu i Pakistanu – przedostało się do Polski. Większość z tej grupy została zatrzymana po wyjściu z wąskiego korytarza.

Kryzys na granicy z Białorusią. Najnowsze komunikaty SG

Straż Graniczna regularnie wydaje raporty dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. W najnowszym z nich, który podsumowywał zdarzenia z czwartku 26 lutego, poinformowano, że nie doszło do żadnego incydentu. Dzień wcześniej odnotowano sześć prób nielegalnego przedostania się do Polski, a we wtorek – ponownie nie doszło do żadnych naruszeń.

Czytaj też:

Puszcza Białowieska w centrum afery. Białoruscy naukowcy obwiniają PolskęCzytaj też:

Skandal przy granicy polsko-białoruskiej. Sąd nie miał wątpliwości