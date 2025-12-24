Polacy „rozdali” prezenty politykom. Nawrocki i Tusk na czele. Sondaż dla „Wprost”

Święta Bożego Narodzenia to dla części społeczeństwa duchowe przeżycie, dla kolejnych element tradycji, której chcą pozostać wierni, a jeszcze dla innych możliwość złapania chwili oddechu i spędzenia czasu w gronie najbliższych. To też czas wzajemnego obdarowywania się prezentami, który świadczy nie tylko o wzajemnej sympatii, ale także trosce i wdzięczności.

Polacy „rozdali” prezenty politykom. Nowy sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” postanowiliśmy wpisać się w świąteczny klimat i zapytać Polki i Polaków, który z polityków mógłby liczyć od nich na prezent. Na liście nazwisk do wyboru był prezydent, a także liderzy partyjni.

Najwięcej wskazań uzyskał Karol Nawrocki. 16,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że to właśnie prezydentowi chciałoby wręczyć upominek. Na drugiej pozycji, ze sporą stratą, uplasował się Donald Tusk. Premier uzyskał wynik na poziomie 10,6 proc. Żaden inny polityk nie zdobył w sondażu dwucyfrowego rezultatu. Na najniższym stopniu podium znalazł się Adrian Zandberg, jeden z liderów Partii Razem (4,8 proc.).

Różnice między kolejnymi politykami w zestawieniu są niewielkie: Grzegorz Braun (4,4 proc.), ex aequo Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen (po 3,1 proc.), Włodzimierz Czarzasty (2,8 proc.), Szymon Hołownia (2,7 proc.), Marek Jakubiak (2,3 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (1,5 proc.).

2,5 proc. respondentów wykazało gotowość do sprawienia świątecznego prezentu komuś innemu. Przytłaczać mogą dane, z których wynika, że aż 45,4 proc. badanych zadeklarowało, że nie chciałoby robić prezentu jakiemukolwiek politykowi.

Nawrocki i Tusk na czele sondażu. Uwagę przykuwa też inna rubryka