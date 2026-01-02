Nawrocki skrytykował rozliczanie afer PiS. Ostra reakcja Sikorskiego

Karol Nawrocki w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” został zapytany, czy polską scenę polityczną w 2026 r. może czekać dekonstrukcja. Prezydent ocenił, że „powinna dotyczyć przede wszystkim zmiany rządów, które dziś po prostu szkodzą Polsce”. – Gdy czytam wszystkie analizy, widzę, że Polacy są niezadowoleni z rządu i z premiera. Zamiast realnej pracy mamy nieustanne „rozliczenia” – takie, które mają przede wszystkim odciągnąć uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów – dodał.

Wypowiedź głowy państwa spotkała się z szerokim echem wśród koalicji rządzącej. „Prezydentowi Nawrockiemu nie podobają się rozliczenia złodziei z PiS. Krótką informacją dla Pana Prezydenta – to nie koniec. Rozliczeń będzie więcej. Pan Nawrocki będzie mógł zawsze ułaskawiać kumpli. Taki jest prezydencki przywilej. Polacy będą to oceniać” – skomentował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Karol Nawrocki przeciwko rozliczaniu rządów PiS. Radosław Sikorski zareagował

„Co tam paręset milionów złotych publicznych pieniędzy dla kolegów pispatriotów z RARS, Orlenu i Funduszu Sprawiedliwości” – napisał z kolei Radosław Sikorski. „Ale trzeba przyznać, że wyłudzanie 'na patriotę' opanowali do perfekcji. Szkoda tylko, że tylu naszych rodaków jeszcze daje się na to nabrać” – stwierdził w innym wpisie lider polskiej dyplomacji w kolejnym wpisie.

„Panu Nawrockiemu nie podoba się rozliczanie przestępców. Wielki Bu pewnie prosił kumpla o wstawiennictwo” – drwił Roman Giertych. „Pan Nawrocki nawołuje do zmiany legalnie wybranego rządu, który ma poparcie Narodu i stabilną większość w Sejmie i Senacie, to przestaje być polityczna gra, to zaczyna wyglądać jak wzywanie do obalenia legalnej władzy w Polsce. Panie Karolu, Pan się zastanowi, co mówi” – ocenił Robert Kropiwnicki.

