Nawrocki skrytykował rozliczanie afer PiS. Ostra reakcja Sikorskiego
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Karol Nawrocki ocenił, że „rozliczenia” poprzedni rządów „mają przede wszystkim odciągnąć uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów”. Słowa prezydenta skomentowali Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński, czy Roman Giertych.

Karol Nawrocki w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” został zapytany, czy polską scenę polityczną w 2026 r. może czekać dekonstrukcja. Prezydent ocenił, że „powinna dotyczyć przede wszystkim zmiany rządów, które dziś po prostu szkodzą Polsce”. – Gdy czytam wszystkie analizy, widzę, że Polacy są niezadowoleni z rządu i z premiera. Zamiast realnej pracy mamy nieustanne „rozliczenia” – takie, które mają przede wszystkim odciągnąć uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów – dodał.

Wypowiedź głowy państwa spotkała się z szerokim echem wśród koalicji rządzącej. „Prezydentowi Nawrockiemu nie podobają się rozliczenia złodziei z PiS. Krótką informacją dla Pana Prezydenta – to nie koniec. Rozliczeń będzie więcej. Pan Nawrocki będzie mógł zawsze ułaskawiać kumpli. Taki jest prezydencki przywilej. Polacy będą to oceniać” – skomentował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Karol Nawrocki przeciwko rozliczaniu rządów PiS. Radosław Sikorski zareagował

„Co tam paręset milionów złotych publicznych pieniędzy dla kolegów pispatriotów z RARS, Orlenu i Funduszu Sprawiedliwości” – napisał z kolei Radosław Sikorski. „Ale trzeba przyznać, że wyłudzanie 'na patriotę' opanowali do perfekcji. Szkoda tylko, że tylu naszych rodaków jeszcze daje się na to nabrać” – stwierdził w innym wpisie lider polskiej dyplomacji w kolejnym wpisie.

„Panu Nawrockiemu nie podoba się rozliczanie przestępców. Wielki Bu pewnie prosił kumpla o wstawiennictwo” – drwił Roman Giertych. „Pan Nawrocki nawołuje do zmiany legalnie wybranego rządu, który ma poparcie Narodu i stabilną większość w Sejmie i Senacie, to przestaje być polityczna gra, to zaczyna wyglądać jak wzywanie do obalenia legalnej władzy w Polsce. Panie Karolu, Pan się zastanowi, co mówi” – ocenił Robert Kropiwnicki.

Źródło: WPROST.pl / Gość Niedzielny