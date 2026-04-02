Nawrocki podpisał. Ustawa odblokuje wielkie pieniądze dla Polski

W czwartek, 2 kwietnia 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o podpisaniu 7 ustaw, z czego jednej o kluczowym znaczeniu dla polskiego rynku pracy. Chodzi o nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która nadaje nowe, znacznie szersze uprawnienia tej instytucji.

„Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów — zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne — ale nie może być nadmierne w ingerencji”— oświadczył Prezydent.

Reforma PIP wejdzie w życie. Nawrocki o nowelizacji ustawy

Nawrocki podkreślił, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy dotyka samego fundamentu relacji między państwem, pracownikiem a pracodawcą. – Jednak od początku procedowania tego prawa miałem poważne wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim braku właściwego dialogu społecznego na etapie prac rządowych. Państwo nie może pomijać partnerów społecznych — to jest fundament zdrowej demokracji – zaznaczył Prezydent.

Podpisanie ustawy o reformie PIP odblokuje środki z KPO

Nawrocki zwrócił też uwagę na fakt, że ustawa umożliwia uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, uderza w patologie rynku pracy, a także w praktyki, które wszyscy znamy: wymuszane umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie, brak stabilności, wobec których państwo nie może być obojętne.

– Praca to nie tylko pieniądze to również godność. To stabilność. To fundament decyzji o założeniu rodziny – tłumaczył.

Jakie ustawy podpisał Karol Nawrocki

Oprócz wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy o PIP Karol Nawrocki podpisał także sześć innych dokumentów. Są to:

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2061).

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (nr druku sejmowego 2119).

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2150).

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (nr druku sejmowego 2163).

Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr druku sejmowego 2160).

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (nr druku sejmowego 2245).

