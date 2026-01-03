Śnieżyce to nie wszystko. Polskę ściśnie potężny mróz

Jak przekazuje Agnieszka Harasimowicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z soboty na niedzielę nad większością kraju dominować będzie duże zachmurzenie. Większe rozpogodzenia możliwe są jednak we wschodniej i centralnej Polsce. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, przy czym najbardziej intensywne prognozowane są na wybrzeżu, gdzie pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 10 centymetrów.

Temperatura w nocy spadnie na ogół do wartości od -8 do -3 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat mróz może sięgnąć nawet -12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 65 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 90 kilometrów na godzinę. W takich warunkach możliwe są lokalne zamiecie i zawieje śnieżne.

Niedziela pod znakiem śnieżyc i silnego wiatru

W niedzielę na południowym wschodzie kraju prognozowane jest niewielkie i umiarkowane zachmurzenie, choć w obszarach górskich nie można wykluczyć słabych opadów śniegu. W pozostałych regionach dominować będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami.

Na Kaszubach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 10 centymetrów, natomiast na wybrzeżu nawet od 20 do 25 centymetrów.

W ciągu dnia temperatura utrzyma się w przedziale od -4 do -1 stopnia Celsjusza. Nieco cieplej będzie nad morzem oraz na Dolnym Śląsku, gdzie termometry mogą wskazać do 1 stopnia powyżej zera. W kotlinach górskich możliwy jest spadek temperatury do -6 stopni.

Wiatr nadal będzie umiarkowany i porywisty. Nad morzem porywy mogą osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę, co oznacza dalsze ryzyko zawiei i zamieci śnieżnych.

Noc z niedzieli na poniedziałek. Najmocniejszy mróz na południu

Kolejna noc przyniesie rozpogodzenia na południu kraju. Na Dolnym Śląsku spodziewane jest jednak większe zachmurzenie oraz słabe opady śniegu. Na północy dominować będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem.

W pasie od Pomorza Zachodniego przez Warmię po Mazury pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 centymetrów, a na wybrzeżu nawet o 10-15 centymetrów.

Minimalna temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do -15 stopni. Nad morzem będzie wyraźnie cieplej – około -2 stopni. Wiatr na południu kraju osłabnie, natomiast w pozostałych regionach pozostanie umiarkowany i porywisty, nad morzem do 60 kilometrów na godzinę.

