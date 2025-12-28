Niespodziewany ruch Nawrockiego. Prezydent zaskoczył

Karol Nawrocki zdecydował się wprowadzić zmiany w Pałacu Prezydenckim. W połowie grudnia z budynku przy Krakowskim Przedmieściu zniknął Okrągły Stół.

Co więcej, po raz pierwszy prezydent zdecydował się również postawić przed swoją siedzibą bożonarodzeniową szopkę. Drewniana stajenka jest bogato udekorowana świątecznymi girlandami i lampkami. W jej wnętrzu znajdują się rzeźbione postacie świętej rodziny.

Po tym jak w święta Bożego Narodzenia Kancelaria Prezydenta poinformowała o rozmowie polityka z Donaldem Trumpem, internauci dostrzegli zmianę w prezydenckim gabinecie. Na ścianie pojawił się obraz „Burza” autorstwa Zdzisława Jasińskiego. W czasach prezydentury Andrzeja Dudy w tym miejscu znajdowało się dzieło Wojciecha Kossaka.

Karol Nawrocki wprowadza niespodziewany zwyczaj w Pałacu Prezydenckim

Jak się okazuje, nie jest to koniec nowości w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki zdecydował, że w czwartek 1 stycznia o godzinie 12.00 zostanie uroczyście zmieniona flaga Polski powiewająca nad budynkiem przy Krakowskim Przedmieściu.

Nie jest to jednorazowa akcja. Szef prezydenckiej kancelarii Paweł Szefernaker przekazał, że w każdą sobotę poczynając od 3 stycznia, zawsze o godzinie 12.00 będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad Pałacem.

Zdjęte biało–czerwone flagi trafią do polskich szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

Nowy zwyczaj w Pałacu Prezydenckim

Kancelaria Prezydenta zwróciła uwagę na fakt, że „zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie głowy państwa jest utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego”. Zaznaczono również, że „w polskich realiach tradycja ta ma znaczenie szczególne – zakorzenione w pamięci historycznej i doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość”.

„Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje” – dodał rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

