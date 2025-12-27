Zmiana w Pałacu Prezydenckim. Ten szczegół przyciąga uwagę

Kancelaria Prezydenta poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Znamy szczegóły

„Politycy złożyli sobie świąteczne życzenia, a następnie podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską – w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych” – czytamy w informacji opublikowanej przez prezydencką kancelarię.

Jak się dowiadujemy, „Karol Nawrocki i Donald Trump rozmawiali ponadto o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko–amerykańskiej współpracy gospodarczej i sprawach energetyki”.

Po tym jak komunikat dotyczący rozmowy prezydentów obiegł media społecznościowe, internauci dostrzegli jeden wymowny szczegół. Jak się okazuje, Karol Nawrocki dokonał zmian w prezydenckim gabinecie. Na fotografii dołączonej do oświadczenia, widać, że na ścianie za politykiem wisi obraz „Burza” autorstwa Zdzisława Jasińskiego. W czasach prezydentury Andrzeja Dudy ścianę zdobyło dzieło Wojciecha Kossaka.

Pałac Prezydencki bez Okrągłego Stołu

Nie jest to jedyna w ostatnim czasie zmiana w Pałacu Prezydenckim. W połowie grudnia z budynku przy Krakowskim Przedmieściu zniknął Okrągły Stół.Od 2027 roku stół będzie stał w Muzeum Historii Polski.

– Dziś wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska – stwierdził Karol Nawrocki.

Szopka po raz pierwszy przed Pałacem Prezydenckim

Po raz pierwszy prezydent zdecydował się również postawić przed swoją siedzibą bożonarodzeniową szopkę. Drewniana stajenka jest bogato udekorowana świątecznymi girlandami i lampkami. W jej wnętrzu znajdują się rzeźbione postacie świętej rodziny. Obok znajduje się także kilka choinek oraz wyrzeźbione zwierzęta – pies i osiołek. Na samym froncie szopki pojawił się herb województwa małopolskiego.

Szopka, która stanęła przed Pałacem Prezydenckim, to prezent od miasta Zakopane oraz marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki.

