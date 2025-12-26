Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Bezpieczeństwo i Ukraina w centrum rozmów

Jak przekazano, na początku rozmowy przywódcy Polski i USA złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Następnie poruszyli kwestie dotyczące relacji transatlantyckich oraz bezpieczeństwa w regionie w kontekście wojny w Ukrainie, wywołanej przez Federację Rosyjską.

„W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską – w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych” – podała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydenci rozmawiali również o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej oraz zagadnieniach związanych z energetyką. Kancelaria zaznaczyła, że rozmowa przebiegła w „ciepłej i serdecznej atmosferze”.

Kolejna rozmowa Nawrockiego z Trumpem. Tego dotyczyły wcześniejsze

Była to kolejna rozmowa telefoniczna Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Poprzednia rozmowa obu przywódców miała miejsce 10 września i dotyczyła naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Po tamtej rozmowie prezydent Nawrocki podkreślał jedność sojuszniczą Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej, podczas wizyty w Waszyngtonie, Karol Nawrocki poinformował, że otrzymał zaproszenie od prezydenta USA na szczyt G20 na Florydzie. Grupa ta zrzesza 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Państwa te odpowiadają za około 85 procent światowego PKB, ponad 75 procent globalnego handlu oraz reprezentują blisko dwie trzecie populacji świata.

Prezydenci spotkali się także podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku pod koniec września. – Amerykański przywódca przekazał mi, że USA są cały czas z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji – mówił po spotkaniu Karol Nawrocki.

