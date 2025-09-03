Trump złożył obietnicę Nawrockiemu. Prezydent ujawnił szczegóły

Stany Zjednoczone to pierwszy kraj, w którym Karol Nawrocki złożył pierwszą oficjalną wizytę prezydencką. Zdecydowanie najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Donaldem Trumpem. Prezydenci rozmawiali w cztery oczy, a także w szerszym składzie z udziałem polskiej i amerykańskiej delegacji.

Nawrocki: Dostałem zaproszenie na szczyt G20

Po zakończeniu rozmów Karol Nawrocki spotkał się z dziennikarzami. W trakcie konferencji prasowej prezydent podkreślił, że atmosfera spotkania z Donaldem Trumpem była sojusznicza i przyjazna. – Atmosfera była doskonała, rozpoczęła się od wzruszającego hołdu dla majora Krakowiana. Przeleciały nad nami samoloty F-35, które już w styczniu odbierzemy i będą nam służyć – zaznaczył.

Prezydent dodał, że rozmawiał z Donaldem Trumpem o rozszerzeniu komponentu amerykańskich żołnierzy w Polsce. – Były konkretne dyskusje na ten temat. Od jutra sekretarz Pete Hegseth i szef BBN Sławomir Cenckiewicz będą przygotowywać rozwiązania, które będą dobre dla Polski i będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić – wyjaśnił.

Polityk przekazał, że otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 na Florydzie. Dzień wcześniej Radosław Sikorski przekazał, że zabiegał u Marco Rubio, by USA zaprosiły Polskę do grupy G20.

Karol Nawrocki zaznaczył, że „przyjechał do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim jako głos Polaków, ale też jako głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. – W tym kontekście inicjatywa Trójmorza jest bardzo ważna, zwłaszcza kolejnych dostaw amerykańskiego gazu do Europy. To jest projekt, któremu poświęciliśmy wiele czasu i będzie on na pewno rozwijany – zapewnił.

Nawrocki spotkał się z Trumpem. Wbił szpilę Tuskowi

W trakcie spotkania z mediami prezydent wbił szpilę rządowi Donalda Tuska. – Jestem pewien, że w zakresie bezpieczeństwa realizujemy agendę polską, nie zastanawiając się, jak wyglądają pewne emocje polityczne – powiedział polityk.

– W wielu sprawach nie zgadzam się z premierem. Natomiast dziś w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego, wykonując zadanie, którego polski rząd nie potrafi wykonać, bo nie radzi sobie od dwóch lat w relacjach polsko-amerykańskich – stwierdził prezydent.

Przy okazji Karol Nawrocki poinformował, że zaprosił Donalda Trumpa do Polski. – Nie ustaliliśmy jeszcze daty, ale myślę, że może to być przyszły rok. Polska jest liderem całego regionu, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla całego regionu byłoby korzystne, gdyby prezydent Trump odwiedził Polskę – podsumował.

