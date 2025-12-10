„Strategiczny błąd” Finów. Prezydent Finlandii o NATO

W Helsinkach podczas panelu dyskusyjnego poruszono temat członkostwa Finlandii w NATO. Gośćmi wydarzenia były m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO w latach 2014-2024 Jens Stoltenberg.

Prezydent Finlandii o dołączeniu do NATO. „Ostatni moment”

Finlandia przez lata pozostawała neutralna. Pomimo sąsiedztwa z Rosją kraj nie decydował się na dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystko zmieniła agresja Rosji na Ukrainę. Do NATO Finlandia oficjalnie została przyjętą 4 kwietnia 2023 r. Prezydentem kraju był wtedy Sauli Niinistö, wieloletni zwolennik partnerstwa NATO oraz wspólnej struktury obronnej w Unii Europejskiej.

Alexander Stubb, jego następca, podczas panelu dyskusyjnego stwierdził, że Finlandia dołączyła do sojuszu w „ostatnim momencie”. Polityk nazwał „strategicznym błędem” wieloletnie pozostawanie poza NATO.

– Czy wyobrażacie sobie, w jakiej sytuacji byśmy się znaleźli, gdybyśmy nie byli członkami NATO, ale znajdowali się w szarej strefie? – zapytał retorycznie.

„Ameryka przede wszystkim”. Eksperci o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA

Eksperci rozmawiali również na temat przyszłości NATO oraz Stanach Zjednoczonych i administracji Donalda Trumpa. Zwrócono uwagę, że nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA nie wskazuje Rosji jako zagrożenia. W dokumencie przygotowanym przez administrację obecnego prezydenta USA stwierdzono również, że NATO nie jest stale rozszerzającym się sojuszem.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb uważa, że Stany Zjednoczone nadal będą „pełnić funkcję gwaranta bezpieczeństwa”.

– To odzwierciedlenie ideologii Trumpa „Ameryka przede wszystkim” – podsumował Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Jens Stoltenberg, były sekretarz generalny NATO, minister finansów Norwegii, powiedział, że obecny rózwój sytuacji międzynarodowej budzi obawy. Jego zdaniem USA pozostaną jednak sojusznikiem NATO. Polityk zwrócił uwagę, że sytuacja w regionie Azji i Pacyfiku „ma wpływ na bezpieczeństwo europejskie”. Stoltenberg dodał, że przesunięcie uwagi USA w tamtą stronę „może być korzystne”.

