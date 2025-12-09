W Rosji rozbił się samolot wojskowy. „Ustalane są losy załogi”

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało we wtorek 9 grudnia, że w obwodzie iwanowskim podczas lotu próbnego po przeprowadzonej naprawie rozbił się wojskowy samolot transportowy An-22 „Antiej”. Dodano, że maszyna rozbiła się na terenie oddalonym od zabudowań mieszkalnych. „Ekipa poszukiwawczo-ratownicza wyruszyła na miejsce katastrofy, aby ustalić losy załogi” – dodano.

Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Kanał Shot na telegramie podał, że samolot rozpadł się na części w okolicy miejscowości Furmanow w pobliżu rzeki Uwod, gdzie znaleziono jego fragmenty. Na pokładzie maszyny znajdowało się siedem osób: pięciu członków załogi oraz dwóch pasażerów. Według kanału Mash wszyscy zginęli.

Wojskowy samolot transportowy An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, zaprojektowany przez przedsiębiorstwo lotnicze „Antonow”. Jest przeznaczony do transportu broni, sprzętu wojskowego i żołnierzy na duże odległości.

W latach 1965 – 1975 wyprodukowano w Rosji 68 sztuk. Latem 2024 r. dowództwo rosyjskich Sił Powietrznych ogłosiło zakończenie eksploatacji samolotów An-22. Rozbity An-22 miał być ostatnim samolotem tego typu pozostającym w dyspozycji Ministerstwa Obrony Rosji.

