Donald Trump w rozmowie z „Politico” nie szczędził gorzkich słów pod adresem Europy. W wywiadzie, którego amerykański przywódca udzielił Dashy Burns, określił Stary Kontynent mianem „upadającej grupy narodów kierowanej przez słabych przywódców”.

Donald Trump ostro o Europie

– Znam dobrych przywódców. Znam złych przywódców. Znam mądrych i znam głupich. Ale co jest najważniejsze, to że oni nie wykonują dobrej roboty. Europa nie wykonuje dobrej roboty pod wieloma względami – ocenił polityk. W tym kontekście wspomniał m.in. o braku sukcesów w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie.

– Jeśli sytuacja będzie się rozwijać w obecnym kierunku, moim zdaniem wiele z krajów europejskich nie będzie już funkcjonować. Ich polityka imigracyjna jest katastrofą. Nas też czekała katastrofa, ale udało mi się ją powstrzymać – zapewniał Donald Trump.

Donald Trump o polityce migracyjnej Europy

W dalszej części wywiadu prezydent USA zaznaczał, że „do Europy przybywa ogromna liczba ludzi z całego świata”. – Rządy chcą być politycznie poprawni i nie chcą ich odsyłać tam, skąd przybyli. Europa to już zupełnie inne miejsce. Kochałem Paryż a teraz to zupełnie inne miasto – komentował.

Donald Trump w ostrych słowach zrecenzował działalność burmistrza Londynu. – Sadiq Khan jest okropnym człowiekiem, złośliwym, obrzydliwym i niekompetentnym. Wykonuje fatalną robotę. Mam europejskie korzenie i nie chcę patrzeć na to, co się dzieje – powiedział.

Trump ciepło o Polsce. Za to pochwalił nasz kraj

W rozmowie przewinął się także wątek Polski. Według prezydenta USA „tylko dwa państwa stanowią wyjątek od fatalnej polityki migracyjnej”. W tym kontekście wymienił właśnie Polskę oraz Węgry. – Rzeczą, którą robią naprawdę dobrze, jest migracja, bo nie wpuszczają do swojego kraju nikogo. Również Polska wykonała świetną robotę w tej kwestii. Ale większość europejskich narodów... oni się po prostu rozkładają – przekonywał.

– Uważam, że to, co dzieje się w Europie, jest straszne. Myślę, że zagraża to Europie, jaką znamy. Europa mogłaby być zupełnie innym miejscem. Uważam, że Europejczycy powinni coś z tym zrobić – podsumował.

