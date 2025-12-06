Obraża polityków i wywołuje protesty. To nowy idol młodej prawicy

Hiszpania od wielu lat zmaga się z mniejszymi lub większymi kryzysami politycznymi. Premier Mariano Rajoy ustąpił ze stanowiska w 2018 roku w atmosferze ogromnego skandalu. W tzw. aferze caso Gurtel za pranie brudnych pieniędzy i korupcję skazano blisko 30 polityków i biznesmenów związanych z rządzącą wówczas Partido Popular.

Wywodzący się socjalistycznej PSOE Pedro Sanchez zapowiadał zupełnie nową jakość. Tymczasem na wizerunku hiszpańskiego premiera coraz bardziej ciąży tzw. afera Koldo. W czerwcu tego roku specjalna jednostka Guardia Civil opracowała raport, w którym opisano m.in. dowody na udział Santosa Cerdana, jednego z najbliższych współpracowników Pedro Sancheza w procederze korupcyjnym.

Kolejne doniesienia o możliwych przewinieniach popełnianych przez polityków związanych z PSOE to gotowy scenariusz na film sensacyjny. Hiszpańską opinię publiczną rozgrzały również doniesienia dotyczące rodziny premiera – żony Begonii Gomez i brata Davida Sancheza, którzy także mogą mieć swoje za uszami.

Vito Quiles rzuca wyzwanie Pedro Sanchezowi

Te wszystkie doniesienia sprawiają, że wśród Hiszpanów spada zaufanie do polityków. Szczególnie młodzi mężczyźni przesuwają swoje polityczne sympatie na prawo. Desperacko szukają kogoś, kto stanie się ich głosem. Na fali zniechęcenia do establishmentu swoje próbują ugrać rozmaici antysystemowcy.

Doskonałym przykładem jest Vito Quiles. Profil 25-latka na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona internautów. Urodzony w Elche polityczny influencer zdobył popularność za sprawą wyjątkowo zaciekłej krytyki hiszpańskiego rządu w mediach społecznościowych.

Szerokim echem odbiła się afera z udziałem ministra transportu Oscara Puente, któremu zarzucał, że miał rzekomo wykorzystać służbowy samochód, aby dotrzeć na koncert Taylor Swift na Santiago Bernabeu. Sprawa zakończyła się groźbami oskarżenia influencera o ujawnienie informacji dotyczących policyjnego radiowozu. Za Quilesem wstawił się wówczas prezydent Argentyny Javier Milei.

Vito Quiles kontra hiszpański rząd

Aktualnie Vito Quiles jest akredytowanym dziennikarzem w Kongresie Deputowanych, jako pracownik Estado de Alarma TV, co budzi ogromne kontrowersje. Nie tylko za sprawą poważnego zaangażowania politycznego, ale również stylu pracy.

Vito Quiles jest znany ze swojego mocno konfrontacyjnego stylu, wdawania się w kłótnie z politykami czy rzecznikami, co tylko napędza jego popularność w sieci. Przeciwnicy zarzucają mu celowe prowokowanie tylko po to, aby publikowane treści były bardziej viralowe. On sam odrzuca te zarzuty twierdząc, że „jego działalność dziennikarska jest wolna od wszelkich wpływów w przeciwieństwie do dużych tytułów prasowych, które są uzależnione od publicznych dotacji a przez to przychylne rządowi”.

W 2024 roku influencer próbował swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia ruchu Se Acabo la Fiesta, jednak ostatecznie jego start okazał się porażką. Wcześniej zasłynął m.in. organizowaniem antyrządowych demonstracji.

Hiszpania. Vito Quiles: gwiazda sieci czy nowy wróg establishmentu?

Część młodych Hiszpanów traktuje Vito Quilesa jak gwiazdę rocka. Postrzegają go jako jedyną osobą, która rzuca wyzwanie politykom głównego nurtu, w dużej mierze z lewicy. Na spotkania z nim przychodzą tłumy. Wystąpienia influencera przywodzą na myśl to, co w Stanach Zjednoczonych robił Charlie Kirk.

Mimo tego, że zazwyczaj mają one dość banalną formułę. Opierają się w większości na wykrzykiwaniu haseł wymierzonych w hiszpańskie władze lub promowaniu uproszczonych, populistycznych teorii. Dla wielu Hiszpanów nie do przyjęcia jest promowanie podczas spotkań frankistowskich flag czy odśpiewywanie „Cara al Sol”, hymnu hiszpańskiej Falangi.

W ostatnim czasie samozwańczy polityk-dziennikarz rozpoczął tournée po hiszpańskich uczelniach. Organizował swoje wiece mimo wyraźnego sprzeciwu rektorów. Vito Quiles nic sobie jednak nie robi z zakazów. W listopadzie 2025 roku na kampusie Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie doszło do starć z udziałem policji i lewicowych aktywistów, którzy sprzeciwiali się promowaniu Quilesa.

Młody prowokator w hiszpańskiej polityce

Sam Vito Quiles próbuje się przedstawiać jako obrońca wolności słowa. Tymczasem to właśnie on wielokrotnie podawał zupełnie nieprawdziwe informacje, które były wymierzone m.in. w migrantów.

Dziennikarz Francisco Olmo w reportażu dla „El Pais” tłumaczył, że działalność influencera jest smutnym symbolem naszych czasów, w których liczy się tylko popularność w sieci a nie rzeczowa debata. Krytykował promowaną przez niego mocno uproszczoną wizję świata oraz celowe podsycanie konfliktu i doprowadzanie do polaryzacji społeczeństwa.

Hiszpańscy politolodzy zwracają także uwagę na pewną „teflonowość” Vito Quilesa, który wymyka się wszelkim formom tradycyjnej debaty publicznej. Jakiekolwiek słowa krytyki pod jego adresem, nawet gdy popełni ewidentny błąd, są przez jego sympatyków od razu traktowano jako przejaw prześladowania ich idola. Gdy w listopadzie 2023 roku został zatrzymany podczas protestu przed madrycką siedzibą PSOE, tylko wzmocniło to jego wizerunek antysystemowca wśród zwolenników.

