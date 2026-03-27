Kluczowa decyzja w sprawie sprzedaży TVN. Wskazano, kiedy zapadnie

Warner Bros. Discovery w komunikacie opublikowanym w czwartek poinformował, że na 23 kwietnia o godzinie 16 (czasu polskiego) zaplanowano specjalne spotkanie akcjonariuszy, którzy zagłosują w sprawie akceptacji oferty wartej 111 miliardów dolarów.

Prawo głosu będą mieli akcjonariusze, którzy do 20 marca weszli w posiadanie akcji Warner Bros. Discovery.

Wspomniane osoby podejmą decyzję o przejęciu WBD przez Paramount Skydance. Propozycja ta została zatwierdzona przez zarząd WBD po tym, jak PS przebił wcześniejszą propozycję Netfliksa. Około 24 miliardy dolarów na ten zakup mają pochodzić z funduszów inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej.

TVN będzie miało nowego właściciela?

Jeśli udziałowcy zaakceptują transakcję, ich decyzja otworzy drogę do zakończenia negocjacji i zamknięcia formalności. Fuzja oznaczać będzie zmianę właściciela TVN i amerykańskich kanałów takich jak CNN.

Do tego momentu jest jednak jeszcze długa droga – przed Paramount Skydance bowiem do pokonania sporo ewentualnych przeszkód prawnych. Wśród nich jest choćby możliwy pozew ze strony prokuratora generalnego Kalifornii, który miałby zatrzymać przejęcie koncernu ze względu na przepisy antymonopolowe.

Szybsza sprzedaż nie wygeneruje dodatkowych kosztów

W sprawie stanowisko zajął Departament Sprawiedliwości USA, który uspokajał, że firma nie będzie traktowana ulgowo mimo politycznych stosunków między właścicielami Paramount Skydance a administracją Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych.

To, jak szybko umowa zostanie sfinalizowana ma znaczenie pod kątem finansowym – w dokumencie zawarto bowiem zapis o dodatkowych opłatach w wysokości 25 za akcję za każdy kwartał opóźnienia od października 2026 roku.

