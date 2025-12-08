Trump „rozczarowany” zachowaniem Zełenskiego. „To było kilka godzin temu”

– Rozpoczynamy właśnie nowy tydzień dyplomatyczny – odbędą się konsultacje z europejskimi przywódcami. Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, wsparcie dla naszej odporności i pakiety wsparcia dla naszej obrony. Przede wszystkim obrona powietrzna i długoterminowe finansowanie Ukrainy. Oczywiście omówimy wspólną wizję i wspólne stanowiska w negocjacjach – powiedział w najnowszym przemówieniu Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że w ostatnich dniach przedstawiciele Ukrainy przeprowadzili merytoryczne rozmowy z wysłannikami prezydenta USA. Dodał, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umierow i szef sztabu generalnego Andrij Hnatow są w drodze do Europy. – Oczekuję od nich szczegółów ws. wszystkiego, co powiedziano wysłannikom USA w Moskwie i niuansów, które Amerykanie są gotowi zmienić w negocjacjach z nami i z Rosjanami – mówił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski o rozmowach z USA ws. negocjacji pokojowych. „Niełatwa rozmowa”

Prezydent Ukrainy poinformował również o sobotnich rozmowach ze Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Podziękował za gotowość do współpracy 24/7. Zełenski zaznaczył, że wysłannicy Stanów Zjednoczonych „znają podstawowe stanowisko Ukrainy, a rozmowa była konstruktywna, choć niełatwa”. – Kontynuujemy naszą pracę. Niektóre kwestie można omówić tylko osobiście: Umierow i Hnatow poinformują mnie o wynikach rozmów – podsumował ukraiński przywódca.

Zełenski będzie rozmawiał z europejskimi przywódcami podczas spotkań w Londynie i Brukseli. Donald Trump został z kolei zapytany podczas gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors „jaki będzie następny krok w rozmowach między Rosją a Ukrainą po negocjacjach w zeszłym tygodniu”. Amerykański prezydent poinformował o rozmowach z Władimirem Putinem i ukraińskimi przywódcami, w tym z Zełenskim.

Donald Trump o propozycji pokojowej. „Rosja wolałaby raczej mieć cały kraj”

– Muszę powiedzieć, że jestem nieco rozczarowany, że prezydent Zełenski nie zapoznał się jeszcze z propozycją. Tak było jeszcze kilka godzin temu. Jego ludzie są nią zachwyceni, ale on ją ma. Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja, no wiesz, myślę, że wolałaby raczej mieć cały kraj, jeśli się nad tym zastanowić. Jak sądzę, nie ma nic przeciwko, nie jestem jednak pewien, czy Zełenski też nie ma nic przeciwko. Jego ludzie są zachwyceni. Ale on jej nie przeczytał – skomentował Trump.

Czytaj też:

Zełenski ujawnia ustalenia rozmów. Padają kluczowe deklaracjeCzytaj też:

Donald Trump wyróżniony nagrodą pokojową! Zaskakujące sceny w Waszyngtonie