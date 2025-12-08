Sondaż. Polacy krytycznie o zmianach w szpitalach i przychodniach

Pracownia Opinia24 przeprowadziła sondaż dotyczący sytuacji w polskiej ochronie zdrowia. Badanie przeprowadzono na zlecenie RMF FM.

Sytuacja pacjentów w przychodniach. 41 proc. ankietowanych uważa, że jest gorzej

Sondaż przeprowadzono na początku miesiąca – w dniach 1-3 grudnia. Ankietowanych zapytano, czy sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach w ciągu ostatnich dwóch lat rządów koalicji poprawiła się, pogorszyła się czy nie uległa zmianie.

Ponad 2/5 respondentów odpowiedziało, że sytuacja pacjentów uległa pogorszeniu. Odpowiedź taką wskazało 41 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było mniej niż 1/10 Polaków. Poprawę sytuacji pacjentów dostrzega 7 proc. biorących udział w badaniu. Żadnych zmian nie zauważyło 38 proc. badanych. Pozostali (14 proc.) nie miało w momencie badania zdania na ten temat.

Osoby w wieku 50-59 lat były najbardziej krytyczne odnośnie zmian w ochronie zdrowia. Połowa ankietowanych z tej grupy wiekowej (50 proc.) uznało, że sytuacja pacjentów pogorszyła się przez ostatnie dwa lata. Analiza preferencji wyborczych wskazuje, że najgorzej zmiany oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – 67 proc. z nich odpowiedziało, że sytuacja pacjentów pogorszyła się oraz Konfederacji – 57 proc. Podobne zdanie mają osoby, które głosowały w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Wśród głosujących na niego w pierwszej i drugiej turze zmiany na gorsze zauważa odpowiednio 64 proc. i 60 proc.

Mniej niż co dziesiąty ankietowany widzi poprawę

Duża grupa ankietowanych nie zauważyło żadnych zmian w funkcjonowaniu szpitali i przychodni – 38 proc. Odpowiedź taką w przeprowadzonym przez Opinia24 badaniu wybierały głównie osoby z wykształceniem średnich (45 proc. z nich wskazało taką odpowiedź), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.) i wyborcy Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich (pierwsza tura – 61 proc., druga tura – 57 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Czytaj też:

„Pacjenci odsyłani, zamykane oddziały, szpitale zadłużające się w parabankach”Czytaj też:

Wielkie wetowanie, naddiagnozowane dzieci i moda na egzorcyzmy. Nowy „Wprost”