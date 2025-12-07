Wielkie wetowanie, naddiagnozowane dzieci i moda na egzorcyzmy. Nowy „Wprost”

„O jedno weto za daleko”. – Jeśli chodzi o weta, Karol Nawrocki chyba chce trafić do Księgi Rekordów Guinnessa – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Katarzyna Piekarska z KO.

„Naddiagnozowani”. – W moim szpitalu aż 76 proc. hospitalizacji odbywa się bez wskazań. Potrzebujemy odpsychiatryzować polską rodzinę. Nie ma leku na niemiłość – tłumaczy w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak dr Przemysław Zakowicz, kierujący największym polskim szpitalem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Zaborze.

„Szaleństwo egzorcyzmów”. Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych. Historie nadużyć egzorcystów”, opowiada Annie Mokrzanowskiej o ciemnej stronie kościelnych obrzędów.

„Liderzy i słabe ogniwa”. Przy okazji dwulecia rządu Anna Mokrzanowska ocenia ministrów. Który z nich ma się czym pochwalić, a kto zdecydowanie powinien wziąć się do pracy?

„Najpierw złapać, potem się chwalić”. – Gdyby poszukiwanie sprawców incydentów na torach odbywało się w ciszy, może efekt byłby lepszy – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej Krzysztof Tchórzewski z PiS-u.

„Tusk zawalczy z Kościołem?” Premier Donald Tusk rad byłby z wojny z Kościołem, bo ma ją w swoim DNA – stawia tezę Jan Wróbel.

„Profil polskiej biedy”. Dr hab. Ryszard Szarfenberg w wywiadzie Magdaleny Frindt odnosi się do nowego raportu o polskiej biedzie i tłumaczy, dlaczego tak trudno jest wyrwać się ze skrajnego ubóstwa.

„Komunikacja czy kompromitacja?” Świnia, czyli jeden z bohaterów drugiej odsłony akcji #OswajamyPodróże, wywołała niemałe kontrowersje. ZTM zareagował na krytykę i sprowokował nową jej falę – pisze Magdalena Frindt.

„Węgierski łącznik”. – Nie było takiego zainteresowania i ożywienia od lat 80. Węgrzy już nie wierzą ślepo Orbánowi – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej o zmianach w swoim kraju dr Andrea Schmidt.

„Legenda miękkich kompetencji”. W dziejach Śląska nikt nie strzelił więcej bramek w meczach ligowych i pucharowych niż Tadeusz Pawłowski. „Teddy” wrócił po latach jako trener, dokładając kolejny rekord. Więcej w tekście Macieja Piaseckiego.

„Trening z sabotażem”. Coraz więcej badań pokazuje, że nadużywanie ekranów wpływa nie tylko na pogorszenie zdrowia psychicznego, lecz także na… coraz słabsze wyniki sportowe – analizuje Marta Roels.

