Tusk zacznie walczyć z Kościołem? „Dojrzewa do tego pomysłu”
Udostępnij5 Skomentuj

Tusk zacznie walczyć z Kościołem? „Dojrzewa do tego pomysłu”

Dodano: 
Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera, KPRM
W obozie premiera dojrzewa pomysł, aby zaostrzyć postawę rządu wobec Kościoła. Zaostrzyć, by tak rzec, liberalnie.

Pamiętam, jak w początku lat 90. przyjaciel mój, zaangażowany w rozmowy niewielkiego ugrupowania konserwatywnego z „liberałami” wrócił wstrząśnięty: „Ledwo podano przystawki usłyszeliśmy, że największym wrogiem politycznym są postkomuniści i Kościół”. Nie było to bardzo przekonujące w rozmowach z konserwatystami, nawiasem mówiąc.

Anno Domini 2025 dojrzewa w obozie premiera pomysł, aby zaostrzyć postawę rządu wobec Kościoła. Zaostrzyć, by tak rzec, liberalnie.

Jak wychyla się polityczne wahadło

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.