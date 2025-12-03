Tusk zacznie walczyć z Kościołem? „Dojrzewa do tego pomysłu”

W obozie premiera dojrzewa pomysł, aby zaostrzyć postawę rządu wobec Kościoła. Zaostrzyć, by tak rzec, liberalnie.
Pamiętam, jak w początku lat 90. przyjaciel mój, zaangażowany w rozmowy niewielkiego ugrupowania konserwatywnego z „liberałami” wrócił wstrząśnięty: „Ledwo podano przystawki usłyszeliśmy, że największym wrogiem politycznym są postkomuniści i Kościół”. Nie było to bardzo przekonujące w rozmowach z konserwatystami, nawiasem mówiąc.
Anno Domini 2025 dojrzewa w obozie premiera pomysł, aby zaostrzyć postawę rządu wobec Kościoła. Zaostrzyć, by tak rzec, liberalnie.
Jak wychyla się polityczne wahadło
