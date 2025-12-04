Ziobro opuścił Węgry. Kpi ze skuteczności służb

Były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i pojawił się w Brukseli. Jak podkreślił w rozmowie z telewizją wPolsce24, jego obecność w belgijskiej stolicy „nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem”, ponieważ pełnomocnicy wskazali ten adres prokuraturze. – Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność – powiedział polityk.

Ziobro: Tusk chciałby na moim przykładzie pokazać, że jest samcem alfa

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Donald Tusk dąży do jego zatrzymania, by „pokazać, że jest samcem alfa w polskiej polityce”. – Macho, który zamknął prokuratora generalnego, który pełnił swój urząd przez 10 lat – ocenił.

Polityk przekonuje, że premier wykorzystuje postępowanie wobec niego do odwracania uwagi od problemów, m.in. w służbie zdrowia. Ziobro ocenia, że aby osiągnąć taki efekt, władza chciałaby widzieć go „w kajdankach na nogach i na rękach” oraz „w czerwonym kaftanie”.

Komentując swoją podróż Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że w Brukseli spotyka się z politykami i mediami, by omawiać – jak twierdzi – naruszenia prawa w Polsce. Podkreślił, że zainteresowanie tym tematem wzrosło po skierowaniu wobec niego wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Europejskiego Nakazu Aresztowania brak

Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym dotyczących kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W listopadzie Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Koalicja rządowa rozpoczęła również procedury zmierzające do skierowania sprawy byłego ministra przed Trybunał Stanu.

O tym, czy Ziobro trafi do aresztu, sąd zdecyduje 22 grudnia. Do tego czasu nie wystawiono listu gończego ani Europejskiego Nakazu Aresztowania.

