Były wiceminister finansów z zarzutami. Grozi mu do 8 lat więzienia

Byłego wiceministra finansów Konrada R. oskarża się o przyjmowanie korzyści majątkowe w zamian za pośrednictwo w załatwieniu różnych spraw dla przedsiębiorców. Polityk ten sprawował swoją funkcję w latach 2015-2016 w rządzie Beaty Szydło. Oszacowano, że miał przyjąć łączną sumę 1,572,961 zł. Informację o zarzutach ogłosił w sieci rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zarzuty dla byłego wiceministra finansów

Śledztwo w sprawie nielegalnej działalności Konrada R. od 2022 roku prowadzą łódzcy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z ich ustaleń wynika, że podejrzany miał powoływać się na swoje wpływy m.in. w Kancelarii Premiera, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego.

Po otrzymaniu łapówki R. miał pośredniczyć w najróżniejszych kwestiach. Przykładowo angażował się w spór prawny między spółkami z sektora prywatnego, a spółką Skarbu Państwa. Za swoje czyny usłyszał zarzut z art. 230 § 1 kk, dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej, powołując się na wpływy w instytucjach państwowych. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Co ciekawe, prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie środków zapobiegawczych wobec byłego wiceministra. Decyzja może zaskakiwać w kontekście ucieczki Marcina Romanowskiego na Węgry, gdzie poseł PiS otrzymał już azyl. Odpowiadać na prokuratorskie zarzuty nie zamierza też Zbigniew Ziobro, również z PiS. On także przebywa obecnie na Węgrzech i nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie wrócił do Polski.

Kim jest Konrad R?

N stronie internetowej CBA czytamy, że Konrad R. pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło w latach 2015-2016. W okresie od 2015 do 2020 r. był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełnił również funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE).

Dodatkowo R. pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego Banku Ochrony Środowiska, kierował radą nadzorczą Domu Maklerskiego BOŚ, a następnie związał się z branżą surowcową jako wiceprezes kanadyjskiej spółki Miedzi Copper Corporation. W mediach występuje jako komentator oraz ekspert ekonomiczny. Współpracuje z międzynarodowymi środowiskami akademickimi.

