Wizyta Ziobry zaskoczyła polityków. Padają ostre komentarze

Zbigniew Ziobro przyleciał do Brukseli z Budapesztu najpewniej w środę wieczorem. Następnego dnia polityk spotkał się z dziennikarzami wPolsce24. – Ja podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć – mówił.

– Donald Tusk chciałby na moim przykładzie (…) pokazać, że jest takim politycznym samcem alfa w polskiej polityce. Macho, który zamknął prokuratora generalnego, który pełnił swój urząd przez 10 lat – stwierdził były minister sprawiedliwości.

Ziobro pojawił się w Brukseli. Reakcje polityków mówią same za siebie

Jego pojawienie się w stolicy Belgii wywołało niemałe poruszenie. „Turysta roku. Kierunek: gdziekolwiek, byle nie Polska. Cały Zbigniew »miękiszon fujara« Ziobro!” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Trela, poseł Lewicy.

twitter

Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, stwierdził za to: „W zadziwiająco dobrej formie Ziobro bezczelnie przechadza się dziś po Parlamencie Europejskim. Wczoraj wyglądał, jakby się do kolejnej podróży szykował. Czy z decyzją o tymczasowym aresztowaniu i ENA sąd musi czekać aż do 22 grudnia?”.

twitter

Zagraniczna podróż byłego ministra sprawiedliwości nie umknęła także Bartoszowi Arłukowiczowi, również europosłowi Koalicji Obywatelskiej. „Dobrze widzieć w dobrej formie pana ministra Ziobro na korytarzach Parlamentu Europejskiego. Ma siłę na spotkania z kolegami z PIS, co dobrze rokuje. Musi uważać na duże skupiska ludzi, bo to w poważnej chorobie niewskazane” – napisał.

twitter

Komentarze polityków koalicji rządzącej nie były jednak jedynymi. Wpis w sprawie pojawienia się Zbigniewa Ziobry w Brukseli zamieścił Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. „Zbigniew Ziobro w Parlamencie Europejskim. Nie taki miał być scenariusz Tuska. Wściekły Tusk, który chciał zaszczuć Ziobrę dla poklasku swojego najtwardszego elektoratu, znów wyszedł na fujarę” – ocenił.

twitter

Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty. Poltyk przeniósł się na Węgry

Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech. Prokuratura Krajowa chce postawić mu łącznie 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W ubiegłym miesiącu Sejm uchylił immunitet polityka i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Koalicja rządowa zapowiedziała także skierowania sprawy byłego ministra przed Trybunał Stanu. W sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry sąd zdecyduje 22 grudnia. Do tego czasu nie wystawiono listu gończego ani Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Czytaj też:

Koalicja Obywatelska na czele. Prawdziwa walka toczy się za jej plecamiCzytaj też:

Kaczyński odpowiada Żurkowi. „Brutalny zamach na demokrację”