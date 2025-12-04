Koalicja Obywatelska na czele. Prawdziwa walka toczy się za jej plecami

Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera na polskiej scenie politycznej – wynika z grudniowego sondażu preferencji wyborczych przeprowadzonego przez pracownię Opinia24. Partia Donalda Tuska uzyskała 31,7 proc. poparcia. Oznacza to jednak spadek o 1,3 punktu procentowego w porównaniu z listopadem.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. Ugrupowanie, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński, zanotowało największy spadek w 2025 roku o 2,3 pkt proc. To najniższy wynik tej partii w badaniach Opinia24 w tym roku.

Trzecią siłę polityczną stanowi Konfederacja z 14,6 proc. poparcia. Partia ta odnotowała największy wzrost ze wszystkich – o 2 pkt proc. względem poprzedniego sondażu.

Pięć partii w Sejmie. Pozostałe pod progiem wyborczym

Wśród mniejszych ugrupowań lekkie ożywienie odnotowuje Nowa Lewica. Ugrupowanie uzyskało w sondażu 6,6 proc. wskazań, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

O tyle samo wzrosło poparcie Konfederacji Korony Polskiej. Partię europosła Grzegorza Brauna wskazało 6,2 proc. badanych.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem, która uzyskała 4,6 proc. poparcia, Polska 2050 z poparciem na poziomie 2,8 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe z 1,2 proc. wskazań. 1 proc. ankietowanych wskazało inne ugrupowania, a 6,2 proc. nie potrafiło określić, na kogo oddałoby głos.

Szykuje się rekordowa frekwencja? Sondaż mówi sam za siebie

Badanie pokazało także wysoką gotowość Polaków do udziału w wyborach. 74 proc. respondentów deklaruje chęć głosowania, w tym 51 proc. „zdecydowanie tak”, a 23 proc. „raczej tak”. Jednocześnie 20 proc. nie zamierza brać udziału w głosowaniu, w tym 11 proc. „zdecydowanie nie” i 9 proc. „raczej nie”. 6 proc. ankietowanych nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska.

Największą gotowość do udziału w wyborach deklarują osoby powyżej 60. roku życia oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Z kolei największą niechęć do głosowania wykazują czterdziestolatkowie oraz osoby z wykształceniem podstawowym.

