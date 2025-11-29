Czy Polacy liczą na powstanie nowej partii? Wyniki sondażu

Onet opublikował najnowszy sondaż, który przeprowadziła dla niego agencja SW Research. Polaków zapytano o to, czy liczą na powstanie nowej partii przed wyborami w 2027 roku.

Polska scena polityczna. Duopol od 2005 roku

Polska polityka zdominowana jest od dawna przez dwie główne partie polityczne. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska naprzemiennie rządzą, dobierając sobie koalicjantów od 2005 roku. Z tzw. duopolem walczy trzecia siła polityczna w kraju – Konfederacja. Na scenie politycznej regularnie pojawiają się nowe inicjatywy, który zdobywają wyborców i rosną w sondażach, by później zająć dalsze miejsce w szeregu lub zniknąć. Jednak żadna z nich nie zagroziła poważnie układowi sił i na szczycie pozostają KO i PiS.

Badanie przeprowadzone przez pracownię SW Research dla Onetu próbowało wskazać, jakie są oczekiwania Polaków co do polskiej sceny politycznej. Ankietowanych zapytano: „Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r?"

Sondaż. Polacy podzieleni w temacie powstania nowej partii

Wyniki badania wskazują, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. Prawie jedna trzecia odpowiedziała, że oczekuje pojawienia się nowej siły politycznej – odpowiedź „Tak” wskazało 32,1 proc. ankietowanych.

Przeciwną odpowiedź wskazała większa grupa respondentów – 42,8 proc.

Pozostali ankietowani byli niezdecydowani. Odpowiedź „Trudno powiedzieć” wybrała ponad jedna czwarta biorących udział w badaniu – 25,1 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25-26 listopada 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania wypełniono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

