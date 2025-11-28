Nawrocki zrobi z budżetem to, czego nie odważył się Duda? „Karolizacja prawa”

W analizie wyborcza.biz przypomniano, że Andrzej Duda za swojej prezydentury kilka razy groził, że nie podpisze budżetu, ale ostatecznie zawsze to robił. Maksymalnie decydował się na odesłanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie TK zostało wówczas zignorowane.

Karol Nawrocki straszy ws. budżetu?

Karol Nawrocki ich zdaniem ma działać zupełnie inaczej. „Tyle że tam, gdzie Andrzej Duda groził palcem, Karol Nawrocki przybiera postawę wojowniczą. Tam, gdzie Duda się oburzał i rozdzierał szaty, Nawrocki wyprowadza cios. Tak, aby zabolało” – piszą.

– Wskazywałem rzeczy, które są ważne dla Polaków i które, mam nadzieję, ostatecznie zostaną uwzględnione w budżecie państwa w skali możliwej do realizacji. Jeśli tak się nie stanie i będzie to budżet, który wzbudzi moje obawy, to jestem gotowy podjąć każdą decyzję. Czekam na przyjęcie budżetu i przesłanie go do Kancelarii Prezydenta – mówił sam Nawrocki w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

Poseł PiS Kazimierz Smoliński komentując te słowa, sugerował na X, że Tusk może niedługo stracić władzę. Blogerka polityczna Kataryna pisała z kolei o możliwej próbie „karolizacji” prawa, ostrzejszej od znanej z czasów Lecha Wałęsy „falandyzacji”. „Myślę, że Nawrocki spróbuje i tę linię przekroczyć” – stwierdzała Kataryna.

PiS uniknie cięć w kontrolowanych instytucjach?

Jak miałoby to wyglądać? Ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować, ale też wcale nie musi jej podpisać. Może wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego, który musi wydać wyrok w ciągu dwóch miesięcy. Pretekstem mogłyby być cięcia w budżetach wielu instytucji.

Andrzej Duda ustawę budżetową podpisywał i wysyłał do TK. Karol Nawrocki może wysłać do TK i nie podpisać. Rząd będzie wtedy działał na podstawie prowizorium budżetowego, w którym nie ma cięć dla instytucji kontrolowanych wciąż przez PiS.

W wywiadzie dla „Do Rzeczy” pytano prezydenta Nawrockiego, czy skieruje ustawę budżetową do TK w trybie prewencyjnym. „Biorę wszystkie możliwości pod uwagę” – odpowiadał.

