Ciężarna zmarła po błędzie w warszawskim szpitalu. Trzaskowski: Jesteśmy poruszeni tą tragedią

W połowie grudnia do Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie trafiła pacjentka na drobny zabieg związany z ciążą. Jak relacjonuje „Gazeta Wyborcza”, kobieta była zdrowa i w pełni sił. Lekarze przeprowadzali zabieg na sali z dopiero co podłączoną aparaturą anestezjologiczną. Po jego zakończeniu ciężarnej zgodnie ze standardową procedurą podano maskę z – jak sądzono – tlenem. Wówczas stan kobiety zaczął się pogarszać.

Zdecydowano, że pacjentka trafi na oddział intensywnej opieki medycznej w innej placówce. Ciężarną przetransportowano do szpitala MSWiA. Kobieta zmarła po 10 dniach, dzień przed Wigilią. Osierociła dwulatka. – Przywieźli ją do nas bez sensu. Może chcieli przerzucić temat na inny szpital? To, co tam zrobili, nie mieści się w głowie – ocenił jeden z pracowników. Dodał, że od początku było wiadomo, że pacjentka umrze.

Dramatyczna pomyłka w warszawskim szpitalu, ciężarna zmarła tuż przed Wigilią. Podano jej zły gaz?

Stan ciężarnej miał się pogorszyć, bo w szpitalu im. Św. Rodziny na ul. Madalińskiego kobiecie do maski z tlenem podłączono inny gaz niż tlen. Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym, że pacjentka zmarła, zmieni się kwalifikacja czynu. W sprawie przesłuchano świadków, zabezpieczono niezbędną dokumentację i dokonano wstępnych oględzin aparatury.

Odbyła się również sekcja zwłok. – Wszyscy jesteśmy poruszeni tą tragedią. Olbrzymie kondolencje dla rodziny. Szpital reaguje. Ja też zarządziłem natychmiast kontrolę wszystkich tych urządzeń, które dostarczają gaz medyczny we wszystkich warszawskich szpitalach. To była pomyłka dotycząca gazu medycznego. Nigdy nie powinna mieć miejsca. Kontrole, audyty zostaną przeprowadzone, bo musimy wyciągać z tego typu tragicznych wydarzeń natychmiast wnioski – skomentował Rafał Trzaskowski.

Warszawa. Nie żyje niemowlę. Są wyniki sekcji zwłok

