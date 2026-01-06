Trzy osoby oskarżone ws. Gizeli Jagielskiej. Kuria oburzona ws. zatrzymania księdza

W końcówce 2025 roku do sądów wpłynęły akty oskarżenia za groźby i hejt wobec Gizeli Jagielskiej – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. W tym samym czasie prokuratura umorzyła postępowanie ws. antysemickiego wpisu na jednym z portali społecznościowych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Ataki na doktor miały miejsce po tym, jak w szpitalu w Oleśnicy wykonała legalną aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży.

Na późnym etapie ciąży wykryto, że istnieje ryzyko poważnej wady płodu, co mogło zagrażać życiu lub zdrowiu matki. Dziecko chorowało na nieuleczalną łamliwość kości i nie miało szansy przeżyć. Prokuratura sprawdzała, czy w tym wypadku nie doszło do nielegalnej aborcji, ale postępowanie umorzono w grudniu ub. r. Jedna ze spraw prowadzona jest przed Sądem Rejonowym w Głogowie, a dwie w Oleśnicy. Trzy osoby zatrzymano w tej sprawie jeszcze w kwietniu poprzedniego roku.

Gizela Jagielska ofiarą gróźb i hejtu. Akt oskarżenia obejmie katolickiego księdza

Autorzy mieli grozić Jagielskiej pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet zabójstwem. Zniesławienie dotyczyło nie tylko lekarki, ale też ogólnie personelu oleśnickiego szpitala. Chodzi o nieuprawnione zarzuty, że w placówce dokonywane są nielegalne zabiegi i uśmierca się ludzi. Znieważenia dotyczą z kolei obelg. Oskarżeni nie kwestionuję pisania maili, ale nie przyznają się do stawianych im przestępstw. Ich zdaniem wyrażali sprzeciw przeciwko aborcji.

Jednym z oskarżonych jest ksiądz Grzegorz J. z parafii z okolic Rzeszowa. Został zatrzymany, kiedy przebywał u rodziców w Krośnie. Po przesłuchaniu został zwolniony. Sytuacja duchownego spotkała się z ostrą reakcją kurii z Przemyśla, która krytycznie oceniła postępowanie policji i prokuratury. Potraktowanie kapłana to według kurii „przejaw walki z Kościołem Katolickim”. Za groźby karalne grozi do trzech lat więzienia, a za znieważanie i zniesławienie prace społeczne.

