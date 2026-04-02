Szkoła w centrum skandalu. Sprawą zajęła się policja

Policja z Limanowej we wtorek (31 marca) interweniowała w jednej z okolicznych szkół podstawowych. Powodem – jak podaje aspirant sztabowa Jolanta Batki, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – było zgłoszenie dotyczące „podejrzenia, iż na terenie jednej ze szkół w powiecie mogą znajdować się materiały zawierające treści niedozwolone”.

Policja zatrzymała telefony uczniów

O sprawie jaki pierwszy poinformował serwis limanowa.in. W ręce policji trafiły telefony uczniów, najprawdopodobniej zawierające treści pornograficzne. – Funkcjonariusze zabezpieczyli potencjalne nośniki danych, między innymi telefony komórkowe. Ze względu na możliwość udziału osób małoletnich materiały w tej sprawie zostały przekazane do sądu rodzinnego – mówi dziennikarzom portalu Gazeta.pl policjantka.

Służby nie podają szczegółów sprawy ze względu na dobro dzieci i charakter sprawy.

Filmy rozprowadzane w sieci?

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień serwisu limanowa.in, uczniowie podstawówki mieli nagrywać materiały pornograficzne – poszczególne filmy miały być kręcone na terenie szkoły, między innymi w szatni.

„Nieletni autorzy nagrań mieli je później odpłatnie dystrybuować za pośrednictwem internetowych platform” – informuje portal.

W innej podstawówce – impreza z występem striptizerów

Do innej szokującej sytuacji, która miała miejsce na terenie innej ze szkół podstawowych doszło w lutym. Bal karnawałowo-walentynkowy zorganizowany przez dyrekcję oraz radę rodziców szkoły zakończył się skandalem. Okazało się, że „atrakcją wieczoru” był... występ striptizerów. Po tym, jak do sieci wyciekły filmiki z imprezy, wśród lokalnej społeczności zawrzało.

Impreza odbyła się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w podłódzkim Żywocinie i – zgodnie z zapowiedziami – miał charakter zamknięty, przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Zamiast standardowej zabawy tanecznej uczestnicy zobaczyli jednak występ tancerzy erotycznych.

Szkoła tłumaczyła wówczas, że zarówno placówka jak i dyrekcja „nie były w żadnym stopniu zaangażowane w organizację i przebieg wspomnianej imprezy”.

Czytaj też:

