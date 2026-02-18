Striptiz na imprezie firmowanej przez szkołę? Mieszkańcy oburzeni

Bal odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocinie i – zgodnie z zapowiedziami – miał charakter zamknięty, przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.

Jak poinformował serwis piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl, wydarzenie zorganizowane zostało 14 lutego przez Radę Rodziców i dyrekcję Szkoły Podstawowej w Komornikach. Wydarzenie miało charakter dobroczynny – uczestnicy płacili 230 złotych od osoby, a cały dochód planowano przeznaczyć na potrzeby uczniów. Zamiast standardowej zabawy tanecznej uczestnicy zobaczyli jednak występ tancerzy erotycznych.

Striptiz zamiast zabawy tanecznej. Jak do tego doszło?

Występ striptizerów nie był zapowiadany w oficjalnych materiałach promujących bal. Na plakacie informowano jedynie o „licznych atrakcjach”, bez jakiejkolwiek wzmianki o pokazie o charakterze erotycznym.

Nagrania z imprezy błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Na filmach publikowanych na Facebooku widać półnagich tancerzy i tancerki występujących przed uczestnikami balu. Wkrótce potem zarówno nagrania, jak i materiały promocyjne wydarzenia zaczęły znikać z sieci.

Choć na materiałach promocyjnych widniała informacja o udziale dyrekcji, władze szkoły jednoznacznie odcięły się od organizacji wydarzenia.

– Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Komornikach jak i dyrekcja nie były w żadnym stopniu zaangażowane w organizację i przebieg opisywanej w artykule imprezy – podkreśla w rozmowie z portalem Wiesława Gralińska, dyrektorka placówki. – To co się tam wydarzyło jest dla nas także bulwersujące i niestety godzi w dobre imię szkoły. Wydarzenie było inicjatywą samych rodziców. Na imprezie nie było żadnych przedstawicieli szkoły. Żadne środki finansowe szkoły nie zostały wykorzystane na cele tej imprezy i nie była ona promowana na żadnym z kanałów komunikacyjnych szkoły, w tym na stronie internetowej czy profilu na Facebooku – stwierdza dyrektorka. Ona sama w imprezie nie uczestniczyła.

Dyrekcja się dystansuje, rodzice się tłumaczą

Portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl przytoczył również stanowisko burmistrza Wolborza, który zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Samorządowiec ocenił zaproszenie striptizerów jako „fatalny błąd organizatorów”.

Oświadczenie w sprawie skandalu przekazała również skarbniczka rady rodziców, Aleksandra Polewczyk. W imieniu prezydium przeprosiła za zaistniałą sytuację.

– Wszyscy uczestnicy balu w Domu Ludowym w Żywocinie byli zniesmaczeni i zaskoczeni. Błyskawicznie przerwałam ten pokaz, który miał być, wedle zapowiedzi jednego ze sponsorów, pokazem tańca towarzyskiego. Serdecznie przepraszam w imieniu rady rodziców za ten incydent, który nie miał prawa mieć miejsca – czytamy w oświadczeniu.

Jak tłumaczy Polewczyk, organizatorzy pozyskiwali sponsorów oraz nagrody na loterię fantową. – Jeden ze sponsorów zaproponował nam atrakcję w postaci tańca artystycznego. Zgodziliśmy się na to, ale naszym błędem było to, że dokładnie tego nie sprawdziliśmy. Gdybyśmy wiedziały, że to będzie striptiz, na pewno byśmy się nie zgodziły – dodaje.

Mimo kontrowersji bal przyniósł dochód

Pomimo zamieszania organizatorzy podsumowali wpływy z wydarzenia. Jak poinformowali, na konto rady rodziców trafiło 12 548 złotych. Rok wcześniej analogiczny bal przyniósł 10 425 złotych.

Środki mają zostać przeznaczone na potrzeby uczniów szkoły w Komornikach.

