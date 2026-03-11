Szkoła w centrum Warszawy ostrzelana. Sprawcy uciekli

We wtorek 10 marca w centrum Warszawy doszło do niebezpiecznego incydentu, który mógł mieć tragiczne skutki. Jak podało rmf24.pl, nieznani sprawcy ostrzelali budynek Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej. Pracownicy placówki oświatowej o sprawie poinformowali służby.

Szkoła w centrum Warszawy ostrzelana. Najnowsze informacje

Najnowsze informacje przekazał młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. – Ktoś ostrzelał budynek szkoły najprawdopodobniej z broni pneumatycznej typu wiatrówka. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawców na ten moment nie ujęto. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Wiadomo, że policja na szybach i elewacji znalazła ślady, które świadczą o tym, że sprawcy mogli oddać w stronę wejścia kilka strzałów. Koło budynku szkoły znaleziono kilka metalowych kulek. Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że „na tę chwilę wiadomo o sześciu pociskach”.

Dyrekcja szkoły nie podjęła decyzji o przerwaniu lekcji. Policja prowadzi działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

