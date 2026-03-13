TVN zmieni właściciela. Gigant z Hollywood zrewolucjonizuje media w Polsce?

Stacja TVN wkrótce zmieni właściciela. Na rynku mediów powstanie nowy gigant, ponieważ należący do rodziny Ellisonów Paramount Skydance jest o krok od sfinalizowania przejęcia Warner Bros. Discovery. Transakcja opiewa na kwotę blisko 110 milionów dolarów.

Tym samym rodzina Ellisonów stanie się właścicielem jednego z największych światowych imperiów medialnych. Paramount i Warner kształtują ich wpływ na Hollywood, CBS i CNN dają kontrolę nad informacją, a liczne kanały rozrywkowe pozwalają kreować narracje. Dodatkowo mają wpływy w amerykańskim TikToku, wzmocnione bliskimi kontaktami z Donaldem Trumpem.

Jaka przyszłość czeka TVN?

Pojawienie się nowych właścicieli WBD wywołało falę pytań na temat przyszłości stacji informacyjnych – przede wszystkim amerykańskiego CNN, ale i polskiego TVN. David Ellison zapewnił, że niezależność redakcyjna w CNN zostanie zachowana, podobnie jak ma to miejsce w CBS News.

– Rodzi się nowy medialny gigant, dysponujący bezprecedensowymi możliwościami w zakresie filmowego i telewizyjnego programingu – powiedział „Pressowi” Marek Sowa, ekspert rynku mediów. – Grupa TVN wchodzi oczywiście w skład sprzedawanych aktywów Warner Bros. Discovery, ale jej waga jest stosunkowo niewielka przy skali ogłoszonej właśnie transakcji – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się Juliusz Braun. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji także zaznaczył, że polska stacja jest niewielką częścią koncernu WBD. – Nowy właściciel, układając przyszłe decyzje, w pierwszej kolejności będzie podejmował te dotyczące najważniejszych aktywów koncernu. Nie obawiałbym się nagłych zawirowań politycznych wokół TVN – ocenił.

David Ellison. Kim jest właściciel Paramonut Skydance?

Tymczasem media wzięły pod lupę Davida Ellisona. Kiedyś marzący o karierze aktorskiej w Hollywood, dziś jest jednym z najpotężniejszych ludzi w branży medialnej. Studiował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, ale szkoły filmowej nie ukończył.

Po nieudanym debiucie aktorskim w filmie „Flyboys” (hojnie sfinansowanym przez ojca), zamiast rezygnować, postanowił zbudować własne imperium.

43-letni biznesmen w dużym stopniu zawdzięcza sukces wsparciu ojca, Larry’ego Ellisona, założyciela Oracle i jednego z najbogatszych ludzi świata, który zbudował imperium technologiczne warte obecnie 420 mld dolarów. Przez to, że od lat wspiera Donalda Trumpa, jego rodzina zyskała dostęp do amerykańskiej sceny politycznej i medialnej.

David Ellison i jego sylwetka. To on będzie szefem TVN?

Jak czytamy w „El Pais”, „David i jego siostra Megan wychowywali się na ranczu w Woodside, w Kalifornii, gdzie ich matka zaszczepiała w nich miłość do kina, a ojciec uczył biznesowej agresji podczas wakacji spędzanych na jego superjachcie Ronin”.

„David wykorzystał wiedzę w praktyce zakładając Skydance, która wyprodukowała m.in. filmy z serii »Mission: Impossible« i »Top Gun«. Megan poszła artystyczną drogą, tworząc w Annapurnie filmy nagradzane Oscarami, jak »Her« czy »Zero Dark Thirty«” – dodaje hiszpański dziennik.

Dzięki finansowemu wsparciu Larry'ego Ellisona, w sierpniu 2025 roku Skydance sfinalizowało fuzję z Paramount. Jednym z najgłośniejszych ruchów Ellisona było mianowanie Bari Weiss redaktor naczelnej CBS News przy okazji przejęcia The Free Press. Komentatorzy widzą w tym sygnał zamiaru przekształcenia tradycyjnych mediów w erze cyfrowej polaryzacji.

