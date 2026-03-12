TVN zmieni właściciela. Tajemniczy inwestor wyłoży kilkaset milionów?

Chińska firma Tencent zamierza zainwestować kilkaset milionów dolarów w przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance – poinformowała agencja Bloomberg. Gigant technologiczny miałby odegrać rolę pasywnego inwestora finansowego. Złożona w grudniu oferta Paramount dotycząca właściciela TVN obejmowała zobowiązanie kapitałowe Tencent w wysokości jednego miliarda dolarów, ale została wycofana.

Powodem było zgłoszenie przez Warner Bros. Discovery obawy, że obecność chińskiej firmy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w oczach amerykańskich organów regulacyjnych. Decyzja dotycząca zaangażowania Tencent w inwestycję jeszcze nie zapadła. Sfinalizowanie transakcji może potrwać trochę czasu. Gigant technologiczny posiada już mniejszościowy pakiet akcji Paramount bez prawa głosu.

TVN zmieni właściciela. Tencent weźmie udział w przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount?

Tencent współfinansował również filmy wyprodukowane przez Skydance, takie jak Terminator: Mroczne przeznaczenie, oraz pomagał w marketingu i dystrybucji hitów studia od czasu strategicznej inwestycji w ówczesną firmę Skydance Media w 2018 roku. Paramount zamierza przejąć Warner Bros. Discovery za 110 mld dol. 47 mld dol. z tej kwoty ma pochodzić z kapitału własnego.

Posiadanie przez Chiny amerykańskich aktywów budzi niepokój w Waszyngtonie, co doprowadziło pod koniec stycznia 2026 r. do zatwierdzenia umowy dotyczącej działalności serwisu społecznościowego TikTok w Stanach Zjednoczonych. Należąca do Tencent fińska firma zajmująca się grami wideo – Supercell Oy – ogłosiła w marcu współpracę z amerykańskimi służbami bezpieczeństwa w sprawie praktyk chińskiej spółki macierzystej dotyczących danych.

