TVN zmieni właściciela. CNN pokazuje, co może czekać polską stację

Paramount Skydance jest o krok od przejęcia koncernu Warner Bros. Discovery (właściciela m.in. stacji TVN). Umowa została już podpisana, ale jej sfinalizowanie potrwa jeszcze wiele miesięcy, ponieważ musi przejść procedury regulacyjne.

TVN zmieni właściciela. To, co dzieje się w CNN, daje wskazówkę

Gigantyczna transakcja na rynku mediów wywołała pytania o przyszłość polskiej stacji. Prawicowi komentatorzy już zacierali ręce sugerując, że TVN zmieni profil i mocno skręci w prawo a część dziennikarzy będzie musiała szukać nowej pracy.

– Nie chodzi o to żeby stworzyć z TVN propisowską telewizję. Chodzi o to, aby powstała telewizja obiektywna. Niektóre media w Polsce w tym TVN, bezpodstawnie atakują naszą partię. Jeśli będzie nowy kierunek zmian w TVN, to będzie zadowolenie – ocenił na łamach „Faktu” jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Takie opinie pojawiają się głównie dlatego, że rodzina Ellisonów – właściciele Paramount Skydance – ma bliskie relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Na razie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka TVN. Wskazówką mogą być słowa dotyczące CNN, które wkrótce także znajdzie się pod skrzydłami Paramount Skydance. W odpowiedzi na spekulacje, David Ellison, szef Paramount Skydance zapewnił, że niezależność redakcyjna w CNN zostanie zachowana, podobnie jak ma to miejsce w CBS News.

– Chcemy rozmawiać ze wszystkimi. 70 proc. Amerykanów deklaruje się jako centrolewica lub centroprawica. CNN to niesamowita marka z niesamowitym zespołem. Jesteśmy głęboko przekonani, że niezależność tych znakomitych dziennikarzy musi zostać zachowana i chcemy ją chronić także w przyszłości.

Szef CNN pisze do pracowników po zmianie właściciela

Z kolei Read Thompson, szef stacji CNN należącej do Warner Bros. Discovery, wystosował maila do pracowników, w którym zaapelował o „spokój i niewyciąganie zbyt pochopnych wniosków odnośnie przyszłości”.

Przypomniał również pracownikom o odpowiedzialności wobec odbiorców. Zaznaczył, że obecny rok zapowiada się jako wyjątkowo intensywny pod względem wydarzeń – zarówno w USA, jak i na świecie. W tym kontekście wymienił m.in. wybory połówkowe, które mogą zmienić układ sił w Kongresie. Zaapelował jednocześnie o dalszą pracę nad dostarczaniem rzetelnego dziennikarstwa milionom ludzi na całym świecie, którzy darzą redakcję zaufaniem.

